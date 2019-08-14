Азербайджан рассматривает последние заявления Пашиняна о принадлежности Карабаха Армении как переход «красной черты» - МИД

Азербайджан рассматривает последние заявления премьер-министра Армении, о принадлежности Нагроно-Карабахского региона Азербайджана Армении как переход «красной черты», за которой лежит еще большее обострение ситуации, заявила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева агентству «Интерфакс-Азербайджан».

«Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, в очередной раз, повторяя абсурдное высказывание Никола Пашиняна, сделанное им в городе Ханкенди, оккупированного Арменией Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, на самом деле ставит себя в весьма незавидное положение перед мировым сообществом, и в первую очередь перед странами-сопредседателями МГ ОБСЕ», - отметила Абдуллаева, комментируя заявление главы МИД Армении.

По ее словам, подобная безответственная риторика не только полностью противоречит как международному праву, так и позиции международных посредников, но и может свести на нет все усилия, направленные на мирное урегулирование конфликта.

«Подобное обнажение истинного лица и сбрасывание масок армянской стороной, вскрывающее ее однозначно аннексионистские намерения относительно оккупированных территорий Азербайджана, служит серьезным поводом для привлечения внимания международных институтов к официальной позиции правительства Армении, направленной на срыв переговорного процесса»,- сказала Абдуллаева.

Она также подчеркнула, что МИД Азербайджана уже обратился с письмами на имя генеральных секретарей ООН и ОБСЕ, а также министров иностранных дел стран-сопредседателей МГ ОБСЕ и всех остальных ее членов, в которых обстоятельно изложил опасность складывающейся ситуации, порождаемой заявлениями Пашиняна.

«Азербайджанская сторона, напоминая о тяжелейших последствиях неурегулированности армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и оккупации Арменией международно-признанных территорий Азербайджана, рассматривает последние заявления премьер-министра Армении как переход «красной черты», за которой лежит еще большее обострение ситуации», - заявила пресс-секретарь МИД Азербайджана.

«Мы настоятельно рекомендуем армянской стороне внимательно ознакомиться с решением СМИД СБСЕ от 24 марта 1992 г., а также мандатом сопредседателей МГ ОБСЕ, в котором четко указаны меры по достижению мирного урегулирования конфликта. Мирное урегулирование конфликта не должно основываться на признании результатов вооружённой агрессии, а напротив – исходить из Устава ООН, положений Хельсинкского Заключительного акта, решений СБ ООН и ОБСЕ»,- заключила Абдуллаева.

Ранее глава МИД Армении Мнацаканян, комментируя вопрос о том, какова же все-таки официальная позиция правительства этой страны относительно принадлежности Нагорного Карабаха, вновь процитировал провокационное заявление премьер-министра Пашиняна о принадлежности Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Армении.

Б.Рустамбеков