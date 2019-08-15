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Болтон: Трамп считает, что у него очень хорошие личные отношения с Путиным

Президент США Дональд Трамп считает, что наладил хорошие личные отношения с главой России Владимиром Путиным, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в интервью радиостанции "Голос Америки".

"Я думаю, что президент Трамп считает, что у него очень хорошие личные отношения с президентом Путиным", - цитирует Болтона в своем твиттере журналист радиостанции Джефф Сэлдин.

"Есть много вопросов, по которым у нас есть разногласия, без сомнения. (...) Я думаю, что Трамп надеется, что личные отношения, которые у него есть, превратятся в нечто большее", - добавил помощник президента США.

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Тэги: США, РОССИЯ, БОЛТОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]