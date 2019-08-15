Болтон: Трамп считает, что у него очень хорошие личные отношения с Путиным

Президент США Дональд Трамп считает, что наладил хорошие личные отношения с главой России Владимиром Путиным, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в интервью радиостанции "Голос Америки".

"Я думаю, что президент Трамп считает, что у него очень хорошие личные отношения с президентом Путиным", - цитирует Болтона в своем твиттере журналист радиостанции Джефф Сэлдин.

"Есть много вопросов, по которым у нас есть разногласия, без сомнения. (...) Я думаю, что Трамп надеется, что личные отношения, которые у него есть, превратятся в нечто большее", - добавил помощник президента США.