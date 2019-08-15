Сеул предложил Токио диалог, но просил не забывать об истории

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что готов к диалогу с Японией по проблемам в отношениях между двумя странами, отметив, что о прошлом надо помнить, но не следует за него "цепляться".

"Если Япония выберет путь диалога и сотрудничества, мы с удовольствием обменяемся рукопожатиями", - сказал он, выступая по случаю годовщины освобождения Южной Кореи от японского господства.

Мун Чжэ Ин добавил: "Размышлять о прошлом не означает, что надо цепляться за прошлое, надо преодолевать то, что было, и двигаться к будущему", - сказал Мун.

"Мы надеемся, что Япония будет играть ведущую роль в содействии миру и процветанию в Восточной Азии, не забывая о прошлом, которое принесло несчастья ее соседям", - подчеркнул президент.

Как сообщалось, власти Южной Кореи в понедельник приняли решение исключить Японию из так называемого списка "белых стран" с минимальными торговыми ограничениями в ответ на аналогичное решение Токио.

В Сеуле тогда заявили, что такой шаг японской стороны подорвет десятилетнее экономическое сотрудничество двух стран, а ограничения японской стороны являются политически мотивированным "экономическим возмездием" за то, что Верховный Суд Южной Кореи в 2018 году присудил японским компаниям выплатить компенсации южнокорейским жертвам принудительного труда во время японской колонизации Корейского полуострова в 1910-1945 годах.

Япония считает это решение нарушением международного права, так как вопрос о компенсации был урегулирован в соответствии с договором 1965 года, когда Токио выплатил $500 млн Южной Корее в качестве компенсации ущерба, причиненного в годы войны.

Со своей стороны новый император Японии Нарухито заявил о "глубоком раскаянии " по поводу военного прошлого страны.

"Оглядываясь на долгие мирные годы после войны, размышляя о нашем прошлом и имея в виду чувство глубокого раскаяния, я искренне надеюсь, что ужасы войны никогда не повторятся", - сказал император Японии на церемонии памяти в Токио в четверг.