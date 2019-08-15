Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8958 RUR   0.0258 GBR   2.0497 TRY   0.3044

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.23 -1.87 Brent 59.48 -1.82

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 15.08.2019 09:50

Сеул предложил Токио диалог, но просил не забывать об истории

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что готов к диалогу с Японией по проблемам в отношениях между двумя странами, отметив, что о прошлом надо помнить, но не следует за него "цепляться".

"Если Япония выберет путь диалога и сотрудничества, мы с удовольствием обменяемся рукопожатиями", - сказал он, выступая по случаю годовщины освобождения Южной Кореи от японского господства.

Мун Чжэ Ин добавил: "Размышлять о прошлом не означает, что надо цепляться за прошлое, надо преодолевать то, что было, и двигаться к будущему", - сказал Мун.

"Мы надеемся, что Япония будет играть ведущую роль в содействии миру и процветанию в Восточной Азии, не забывая о прошлом, которое принесло несчастья ее соседям", - подчеркнул президент.

Как сообщалось, власти Южной Кореи в понедельник приняли решение исключить Японию из так называемого списка "белых стран" с минимальными торговыми ограничениями в ответ на аналогичное решение Токио.

В Сеуле тогда заявили, что такой шаг японской стороны подорвет десятилетнее экономическое сотрудничество двух стран, а ограничения японской стороны являются политически мотивированным "экономическим возмездием" за то, что Верховный Суд Южной Кореи в 2018 году присудил японским компаниям выплатить компенсации южнокорейским жертвам принудительного труда во время японской колонизации Корейского полуострова в 1910-1945 годах.

Япония считает это решение нарушением международного права, так как вопрос о компенсации был урегулирован в соответствии с договором 1965 года, когда Токио выплатил $500 млн Южной Корее в качестве компенсации ущерба, причиненного в годы войны.

Со своей стороны новый император Японии Нарухито заявил о "глубоком раскаянии " по поводу военного прошлого страны.

"Оглядываясь на долгие мирные годы после войны, размышляя о нашем прошлом и имея в виду чувство глубокого раскаяния, я искренне надеюсь, что ужасы войны никогда не повторятся", - сказал император Японии на церемонии памяти в Токио в четверг.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ЯПОНИЯ, ДИАЛОГ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ


Похожие новости


Мун Чжэ Ин поблагодарил отрекающегося от престола Акихито за вклад в развитие двусторонних отношений Глава МИД Южной Кореи обсудит КНДР с коллегами из Японии и США Госсекретарь США переговорил с главами МИД Японии и Южной Кореи после саммита в Сингапуре Президент Южной Кореи призывает к улучшению отношений между КНДР и Японией Япония выразила Сеулу протест из-за десерта, украшенного изображением спорных островов Президент Южной Кореи призывает Японию к честному взгляду на историю

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]