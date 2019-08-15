Российский ядерный потенциал остается реальной проблемой для США - Болтон

Российские разработки ядерного оружия и средств его доставки представляют реальную угрозу для США и их союзников, считает помощник по нацбезопасности президента США Дональда Трампа Джон Болтон.
"Этот потенциал и возможность того, что другие страны получат его тоже, остается реальной проблемой для США и их союзников", - заявил Болтон в интервью "Голосу Америки".
Ранее он прокомментировал инцидент на военном полигоне под Северодвинском, где произошел взрыв во время испытаний.
"Несмотря на то, что российская экономика примерно сопоставима по масштабам с экономикой Нидерландов, РФ все равно тратит достаточно средств на оборону, чтобы иметь возможность модернизировать ядерный арсенал и разрабатывать новые виды средств доставки (ядерных боеголовок - ИФ) - ракеты с планирующим гиперзвуковым боевым боком, гиперзвуковые крылатые ракеты, причём, используя при этом технологии, многие из которых были украдены у США", - сказал помощник президента по нацбезопасности.
8 августа Минобороны РФ сообщило, что на полигоне произошел инцидент с человеческими жертвами. В госкорпорации "Росатом" позднее сообщили, что на полигоне произошел взрыв во время испытаний на морской платформе ракеты с радиоизотопным источником питания.
В результате трагедии погибли семь человек - пять сотрудников "Росатома" и двое представителей Минобороны РФ. Ранения в результате взрыва получили трое военных и трое специалистов "Росатома".
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