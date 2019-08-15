Вице-президент США посетит в сентябре Исландию, Великобританию и Ирландию, где обсудит противодействие России и Китаю

Вице-президент США Майк Пенс в сентябре отправится в Исландию, Великобританию и Ирландию, сообщает его пресс-служба.
Согласно сообщению, поездка Пенса начнется 3 сентября с визита в Исландию, где вице-президент обсудит двусторонние соглашения о торговле и безопасности, а также обозначит усилия по противодействию "российской агрессии" в регионе.
Следующие два дня он проведет в Великобритании, обсуждая будущее двусторонних отношений США с Лондоном после Brexit.
Пенс также встретится с британскими официальными лицами, чтобы обсудить "угрозу китайского пагубного влияния", в том числе через телекоммуникационные сети 5G, построенные такими компаниями, как Huawei.
Вице-президент завершит свою поездку остановкой в Ирландии 6 сентября. Ожидается, что он обсудит с премьер-министром Лео Варадкаром поддержание стабильности в стране путем соблюдения Белфастского соглашения и расширение торговых возможностей.
Эффективное партнерство Баку и Москвы служит стабильности в регионе – I вице-президент Азербайджана
Российские военные вузы примут на учебу еще более 70 военнослужащих Азербайджана - первый замглавы Минобороны РФ Цаликов
Посольство Азербайджана в Москве направило ноту МИД РФ в связи с высказываниями армянского посла на форуме в Пятигорске
Arch Style за 212 тыс. манатов подготовит смету капремонта здания Бакинской мэрии
Хазар-Лада увеличила в I полугодии чистую прибыль в 2,2 раза
Население Азербайджана в январе-июле увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 2,9%
Стрелявший в полицейских в Филадельфии задержан
Азербайджанские моряки впервые победили в Кубке моря
"Ливерпуль" обыграл "Челси" и стал четырехкратным обладателем Суперкубка УЕФА
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
«ICODS Hilmer» стал партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Компания Bakcell помогла молодым изобретателям поехать в США
При поддержке МБНП Банк Республика и Innoland запустили новый проект по расширению взаимодействия с финтехами в банковской системе
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США
В Киеве официально анонсировали визит Нетаньяху
В Хельсинки сообщают о визите президента РФ в Финляндию 21 августа