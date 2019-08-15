Вице-президент США посетит в сентябре Исландию, Великобританию и Ирландию, где обсудит противодействие России и Китаю

Вице-президент США Майк Пенс в сентябре отправится в Исландию, Великобританию и Ирландию, сообщает его пресс-служба.

Согласно сообщению, поездка Пенса начнется 3 сентября с визита в Исландию, где вице-президент обсудит двусторонние соглашения о торговле и безопасности, а также обозначит усилия по противодействию "российской агрессии" в регионе.

Следующие два дня он проведет в Великобритании, обсуждая будущее двусторонних отношений США с Лондоном после Brexit.

Пенс также встретится с британскими официальными лицами, чтобы обсудить "угрозу китайского пагубного влияния", в том числе через телекоммуникационные сети 5G, построенные такими компаниями, как Huawei.

Вице-президент завершит свою поездку остановкой в Ирландии 6 сентября. Ожидается, что он обсудит с премьер-министром Лео Варадкаром поддержание стабильности в стране путем соблюдения Белфастского соглашения и расширение торговых возможностей.