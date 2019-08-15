Стрелявший в полицейских в Филадельфии задержан

Стрелок, ранивший шестерых полицейских в Филадельфии, задержан, сообщил представитель пресс-службы полиции Эрик Грипп.

"Подозреваемый находится под стражей. Спецназ все еще расчищает дом", - написал Грипп в своем Твиттере.

Ранее он сообщил, что все шесть офицеров, получившие ранения в результате попытки задержания стрелка, выписались из больницы.

По данным полиции стрельба началась в 16:30, когда офицеры попытались войти в дом, чтобы провести задержание наркоторговцев.

По крайней мере, один вооруженный преступник оказал сопротивление стражам порядка, ранив шестерых офицеров.