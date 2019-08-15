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Происшествия 15.08.2019 10:45

Стрелявший в полицейских в Филадельфии задержан

Стрелок, ранивший шестерых полицейских в Филадельфии, задержан, сообщил представитель пресс-службы полиции Эрик Грипп.

"Подозреваемый находится под стражей. Спецназ все еще расчищает дом", - написал Грипп в своем Твиттере.

Ранее он сообщил, что все шесть офицеров, получившие ранения в результате попытки задержания стрелка, выписались из больницы.

По данным полиции стрельба началась в 16:30, когда офицеры попытались войти в дом, чтобы провести задержание наркоторговцев.

По крайней мере, один вооруженный преступник оказал сопротивление стражам порядка, ранив шестерых офицеров.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, СТРЕЛЬБА, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]