Стрелявший в полицейских в Филадельфии задержан

Стрелок, ранивший шестерых полицейских в Филадельфии, задержан, сообщил представитель пресс-службы полиции Эрик Грипп.
"Подозреваемый находится под стражей. Спецназ все еще расчищает дом", - написал Грипп в своем Твиттере.
Ранее он сообщил, что все шесть офицеров, получившие ранения в результате попытки задержания стрелка, выписались из больницы.
По данным полиции стрельба началась в 16:30, когда офицеры попытались войти в дом, чтобы провести задержание наркоторговцев.
По крайней мере, один вооруженный преступник оказал сопротивление стражам порядка, ранив шестерых офицеров.
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