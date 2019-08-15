Нефть дешевеет на опасениях рецессии в США, Brent торгуется у $59,1 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижение утром в четверг на опасениях наступления рецессии в США в среднесрочной перспективе, что негативно скажется на спросе на топливо.
Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 подешевели на $0,38 (0,64%) - до $59,10 за баррель. На торгах в среду цена упала на $1,82 (2,97%) и составляла на закрытие $59,48 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,26 (0,47%) - до $54,97 за баррель. На предыдущих торгах WTI подешевела на $1,87 (3,27%), до $55,23 за баррель.
Как сообщалось, накануне в ходе торгов доходность двухлетних американских гособлигаций поднималась выше доходности эталонных 10-летних US Treasuries впервые с 2007 года. Такая ситуация, известная как инверсия кривой доходности, считается сигналом грядущей рецессии - она предваряла последние пять рецессий в США. Обычно инверсия наблюдается примерно за полтора года до начала экономического спада.
Дополнительным негативным фактором стали слабые статданные из Китая и Германии. В частности, темпы роста промпроизводства в КНР в июле замедлились до минимального уровня за 17 лет, а ВВП Германии во втором квартале, по предварительным данным, сократился на 0,1% в поквартальном выражении.
Кроме того, как следует из отчета министерства энергетики США, товарные запасы нефти в Штатах за минувшую неделю выросли на 1,58 млн баррелей. Это стало неожиданностью для рынка, ожидавшего сокращения запасов на 2,5 млн баррелей на фоне повышенного спроса на топливо летом.
Вместе с тем запасы бензина в США сократились на 1,41 млн баррелей, несмотря на ожидавшийся рост на 1,15 млн баррелей, а запасы дистиллятов упали на 1,94 млн баррелей вместо прогнозируемого повышения на 1 млн баррелей.
Отмечается, что спрос на бензин вырос на минувшей неделе на 281 тыс. баррелей в сутки, до максимальных с 1990 года 9,93 млн б/с.
"Нефть упала в среду после того, как на американском рынке гособлигаций инвесторы увидели тревожные сигналы рецессии, а увеличивающиеся запасы в Штатах дополнили негативный фон", - говорит управляющий партнер VM Markets Стивен Иннз.
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