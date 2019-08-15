Посольство Азербайджана в Москве направило ноту МИД РФ в связи с высказываниями армянского посла на форуме в Пятигорске

Посольство Азербайджана в РФ направило официальную ноту в российский МИД в связи с инцидентом, произошедшим на Форуме «Машук-2019» в Пятигорске.

«9 августа 2019 года в городе Пятигорске начал работу Северо-Кавказский Молодежный Форум «Машук-2019». В рамках форума, Посол Армении в России, на проводимой им встрече с участниками мероприятия, выразил в отношении Азербайджана, суверенитета и территориальной целостности нашей страны недопустимые высказывания, что вызвало справедливый протест участвующего на данном Форуме председателя общественного объединения «Бакинский клуб молодежи» Сабира Рустамова и произошёл неприятный инцидент», - отмечается в сообщении посольства.

В связи с этим, Рустамов обратился с письмом в посольство Азербайджана в РФ, в котором детально изложил суть произошедшего и попросил поддержать его. «Учитывая серьезность вопроса, резонанс, который он вызвал в азербайджанском обществе, посольство направило в МИД РФ официальную ноту. Кроме того, Посол Полад Бюльбюль оглы, несмотря на достигнутую заранее договорённость, отказался от поездки в Пятигорск, участия в работе Форума и запланированных встреч», - подчеркивается в информации.

А.Азизов