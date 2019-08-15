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Транспорт и связь 15.08.2019 09:38

АЖД закупает 200 крытых вагонов

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) отбирает поставщика 200 крытых вагонов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.

Отбор проводится методом открытого тендера.

Стоимость участия – 300 манатов ($176,5).

Главные критерии отбора победителя: низкая цена, высокое качество, своевременное выполнение контракта, опыт, финансовое положение и срок гарантии.

Заявки от претендентов будут приниматься до 26 сентября 2019 года. Тендерная процедура состоится 27 сентября.

Телефон для справок: (+99412) 499-73-54, контактное лицо – Исмайлова Нулуфер.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ВАГОНЫ, ЗАКУПКА, ТЕНДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]