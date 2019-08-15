АЖД закупает 200 крытых вагонов

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) отбирает поставщика 200 крытых вагонов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.

Отбор проводится методом открытого тендера.

Стоимость участия – 300 манатов ($176,5).

Главные критерии отбора победителя: низкая цена, высокое качество, своевременное выполнение контракта, опыт, финансовое положение и срок гарантии.

Заявки от претендентов будут приниматься до 26 сентября 2019 года. Тендерная процедура состоится 27 сентября.

Телефон для справок: (+99412) 499-73-54, контактное лицо – Исмайлова Нулуфер.

Н.Аббасова