Азербайджанские моряки впервые победили в Кубке моря

Азербайджан стал победителем конкурса «Кубок моря», проходящего в рамках Армейских международных игр-2019, сообщил глава азербайджанской делегации на конкурсе Субхан Бекиров.
«По итогам конкурса азербайджанская команда заняла 1-ое место набрав 212 баллов. Конкурс прошел на высоком уровне в атмосфере дружбы»,- сказал Бекиров на пресс-конференции в четверг.
По его словам, вторую позицию заняла российская команда с 186 баллами. Команды из Казахстана и Ирана набрали по 142 и 136 баллов соответственно, разделив 3-е и 4-е места.
Бекиров отметил, что на конкурсе «победила дружба». «Считаю, что экипажи, участвовавшие на «Кубке моря», еще раз отточили навыки борьбы с терроризмом и другими угрозами»,- отметил он.
В свою очередь, представитель российской команды Сергей Екимов отметил, что состоялась сложная, напряженная военная игра. «Все команды показали высочайший класс. По сравнению с предыдущими годами результаты всех команд существенно выросли. Азербайджанская команда показала высокий класс подготовки всего экипажа»,- сказал Екимов.
Канат Ниязбеков, руководитель команды Казахстана, отметил, что азербайджанские моряки показали высокое мастерство, доказав, что первое место их заслуженная победа. «Я также хочу поблагодарить азербайджанскую сторону за организацию конкурса на высоком уровне»,- сказал Ниязбеков.
Представитель иранской стороны Гусейн Хасани сказал, что подобные программы между соседними странами могут быть очень полезными. «Безопасность Каспийского моря могут обеспечить только страны прикаспийской пятерки без присутствия чужих стран»,- отметил он.
Кубок моря в 2019 году (3-17 августа) проводится в пятый раз. Последние три года конкурс проходит на территориальных водах Азербайджана. В Кубке моря-2019 участвовали малые артиллерийские корабли «Махачкала» и «Волгодонск» Каспийской флотилии ВМФ России, эскадры из двух ракетных крейсеров «Пейкан» и «Джушан» северного Военно-морского флота Ирана и ракетно-артиллерийский корабль «Мангистау» ВМС Казахстана.
Ф.Исазаде
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