Российские военные вузы примут на учебу еще более 70 военнослужащих Азербайджана - первый замглавы Минобороны РФ Цаликов

Более 70 военнослужащих Азербайджана поступят на обучение в российские военные учебные заведения в новом учебном году, сообщил в среду первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов на встрече с заместителем министра обороны по личному составу Азербайджана Керимом Велиевым.
Встреча прошла в среду на военно-морской базе Военно-морских сил Азербайджана, где проходит конкурс "Кубок моря" Армейских международных игр - 2019.
По словам Цаликова, сегодня на безвозмездной основе в российских военных вузах проходят подготовку 132 азербайджанских военнослужащих. "И будет принято в новом учебном году еще 74 человека", - сказал первый замминистра.
Он также отметил, что российское ведомство уделяет большое внимание расширению взаимодействия России и Азербайджана в вопросах сотрудничества.
"В этом году предусмотрели рабочие встречи по различным сферам военной деятельности, участие представителей делегаций министерства обороны Азербайджанской Республики в международных мероприятиях. В рамках каспийского содружества протекает множество процессов, и очевидно, что Минобороны Азербайджана не может находиться вне этих процессов", - подчеркнул первый замглавы военного ведомства.
В свою очередь, Велиев поблагодарил министерство обороны РФ за помощь по многим вопросам, касающимся сотрудничества России и Азербайджана. "Хотелось бы отметить, что у нас хорошие отношения, руководители наших ведомств дружат, и наши договоры и соглашения обуславливают развитие отношений, их улучшение. Увеличилось количество совместных проектов, которые успешно претворяются в жизнь", - сказал Велиев.
Кроме того, он отметил "хорошие отношения в области образования" военных ведомств РФ и Азербайджана.
"И я бы хотел выразить благодарность за ту помощь, которую вы оказываете в подготовке наших военнослужащих. За последние 12 лет в России подготовлено более 300 специалистов, которые успешно продолжают службу в наших вооружённых силах", - добавил Велиев.
Перед началом встречи делегации России и Азербайджана возложили цветы к монументу третьего президента республики Гейдара Алиева.
Ф.Исазаде
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