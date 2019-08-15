На базе ООО "Газпром геологоразведка" и ООО "Газпром георесурс" будет создан единый оператор по геологоразведке - ООО "Газпром недра", сообщил в интервью на сайтах компаний их гендиректор Всеволод Черепанов.

"Идея объединения ряда сервисных активов не нова, и мы уже определенный период обсуждали ее внутри группы "Газпром" , результатом этой работы стало решение о создании на базе двух компаний - ООО "Газпром геологоразведка" и ООО "Газпром георесурс" - единого оператора по геологоразведке - ООО "Газпром недра". Это стало возможным в рамках нового для ПАО "Газпром" подхода по управлению инвестиционной деятельностью из единого центра - ООО "Газпром инвест" (Черепанов также заместитель гендиректора этой компании - ИФ). Теперь все проекты геологоразведочных работ будут финансироваться из данного центра по схеме "заказчик-подрядчик", - сообщил он.

Черепанов отметил, что конкретная схема слияния проходит согласование внутри "Газпрома". "Очевидно, что эффект будет как от слияния двух юридических лиц, так и за счет переформатирования отношений с основными заказчиками внутри группы "Газпром" и на внешнем рынке. Необходимо пересмотреть еще раз основные бизнес-процессы, чтобы оценить соответствие уровня их организации текущему бизнес-запросу "Газпрома", - сказал он.

Из двух компаний крупнее "Газпром геологоразведка" с офисом в Тюмени, ее выручка за 2018 год, по данным системы "СПАРК-Интерфакс" - 45 млрд рублей. "Газпром георесурс" (выручка за 2018 год - 9 млрд рублей) имеет штаб-квартиру в Москве и 13 филиалов по регионам страны.

Черепанов сказал, что при формировании единой компании "вероятность переезда имеется". "Газпром" обладает богатейшим опытом в релокации своих подразделений, однако, это должно иметь свой бизнес-смысл", - заметил он. "Скажем, Тюмень - признанный центр нефтегазовой индустрии Западной Сибири, там хорошо представлены российские и зарубежные подрядчики, есть рынок квалифицированного персонала. Абсолютно очевидно, что мы должны там быть представлены, вопрос скорее в качественном и количественном составе", - заявил он.

"Нашу миссию видим в активной геологоразведке с подготовкой запасов для быстрого последующего вовлечения в разработку. Фактически, качественные запасы "под ключ" с рекомендациями по технологическим решениям на этапе разработки. В первую очередь будем фокусироваться на регионах, где существует или создается новая газотранспортная инфраструктура и, безусловно, обеспечивать задел на среднесрочную перспективу на горизонте за 2030 годом", - добавил глава двух компаний.