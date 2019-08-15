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СНГ 15.08.2019 11:02

После аварийной посадки самолета в Подмосковье госпитализированы 23 человека, среди них пять детей - Минздрав РФ

Более 20 человек пострадали при аварийной посадке самолета "Уральских авиалиний" в поле рядом с аэропортом "Жуковский" под Москвой, сообщает Минздрав России.

"В результате жесткой посадки самолета Airbus, следовавшего по маршруту Жуковский - Симферополь, из 226 человек на госпитализацию направлены 23 пассажира, среди которых 5 детей", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

По ее данным, состояние пострадавших оценивается как средней тяжести, близкое к удовлетворительному.

Между тем в пресс-службе Минздрава Московской области "Интерфаксу" сообщили о девяти пострадавших детях и беременной женщине.

"В результате аварийной посадки самолета в Жуковском 23 человека доставлены в Раменскую центральную больницу в удовлетворительном состоянии с легкими травмами, в том числе девять детей и беременная женщина, которая после обследования была отпущена", - сказали в ведомстве.

Собеседник агентства отметил, что одна пострадавшая госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

"Угрозы жизни нет, врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь", - подчеркнули в подмосковном Минздраве, уточнив, что в настоящий момент в больнице остается 22 человека.

Глава Минздрава России Вероника Скворцова отметила, что, "благодаря профессионализму пилотов и членов экипажа, удалось избежать серьезных травм и повреждений у пассажиров", сообщает пресс-служба федерального ведомства.

Скворцова также положительно оценила оперативность и слаженность экстренной медицинской службы Московской области, обеспечившей быстрый доезд бригад Скорой к месту жесткой посадки.

На место катастрофы выезжали 20 бригад "скорой помощи", был задействован вертолет санавиации.

Ситуация с оказанием медицинской помощи пострадавшим находится под контролем министра здравоохранения России, отмечают в пресс-службе.

Airbus-320, выполнявший рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Москва-Симферополь совершил аварийную посадку утром 15 августа в районе деревни Рыбинское Жуковского района Московской области.

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Тэги: РОССИЯ, АВИАПРОИСШЕСТВИЕ, ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫЕ


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