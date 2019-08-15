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Регион 15.08.2019 11:18

Две туристки из Белоруссии погибли в горах Грузии, одну туристку нашли живой

Тела двух туристок из Белоруссии обнаружили спасатели в районе вершины горы Тетнульд в Сванетии на северо-западе Грузии, еще одна белорусская туристка найдена живой, она находится в тяжелом состоянии, сообщили журналистам в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями страны в четверг.

Информация о пропаже трех женщин в службу спасения поступила вечером 14 августа. К их поискам был подключен вертолет пограничной полиции.

По сообщениям грузинских СМИ, при спуске с вершины женщины отделились от основной группы туристов и самостоятельно направились в сторону лагеря.

Расположенная в 2 км южнее границы с РФ, гора Тетнульд является одной из самых высоких в Грузии, ее высота составляет 4 тыс. 869 метров.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ГРУЗИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ТУРИСТЫ, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]