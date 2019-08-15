Две туристки из Белоруссии погибли в горах Грузии, одну туристку нашли живой

Тела двух туристок из Белоруссии обнаружили спасатели в районе вершины горы Тетнульд в Сванетии на северо-западе Грузии, еще одна белорусская туристка найдена живой, она находится в тяжелом состоянии, сообщили журналистам в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями страны в четверг.
Информация о пропаже трех женщин в службу спасения поступила вечером 14 августа. К их поискам был подключен вертолет пограничной полиции.
По сообщениям грузинских СМИ, при спуске с вершины женщины отделились от основной группы туристов и самостоятельно направились в сторону лагеря.
Расположенная в 2 км южнее границы с РФ, гора Тетнульд является одной из самых высоких в Грузии, ее высота составляет 4 тыс. 869 метров.
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