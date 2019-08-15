Монголия подвела железную дорогу к площадке строительства НПЗ на юго-востоке страны

Монголия ввела в эксплуатацию новую железную дорогу Сайншанд - Алтанширээ, ведущую к строящемуся первому в стране нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ).
Как сообщает национальное информационное агентство "Монцамэ", длина дороги составляет 26,74 км, стоимость проекта, который финансировал Банк развития Монголии, оценивается в 70,5 млрд тугриков (около 1,7 млрд рублей - ИФ).
Банк также финансирует строительство разгрузочного терминала и электрораспределительной станции мощностью 110 кВт.
"В результате этих работ будет завершена значительная часть подготовки к началу строительства НПЗ и создана основа для развития тяжелой промышленности в стране", - пишет агентство.
Ранее сообщалось, что летом 2018 года Монголия начала строительство первого в стране нефтеперерабатывающего завода в районе Алтанширээ (юго-восток Монголии). Стоимость всего проекта - $1 млрд. По данным местных СМИ, проектная мощность завода по переработке составит 1,5 млн тонн нефти в год. Он будет выпускать 560 тыс. тонн бензина и 670 тыс. тонн дизтоплива ежегодно. Ввести завод в эксплуатацию планируется к 2022 году.
Сообщалось также, что средства на проект выделил Экспортно-импортный банк Индии, а обязанности по строительству завода возложены на компанию "Монгольский нефтеперерабатывающий завод", созданную постановлением правительства страны в апреле 2017 года.
Как поясняется на сайте завода, в настоящее время Монголия полностью зависима от импорта нефтепродуктов из России. При этом сама Монголия экспортирует в Китай 1-1,2 млн тонн сырой нефти в год.
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