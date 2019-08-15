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Дальнее зарубежье 15.08.2019 11:35

США не отвергали кандидатуры на должность посла Украины - МИД

Информация о том, что США отвергли ряд кандидатур на должность украинского посла в Вашингтоне, не соответствует действительности, сообщил государственный секретарь министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц.

"Информация о том, что несколько кандидатур было предложено на должность посла, а они были отклонены американской стороной, не соответствует действительности", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом дипломат уточнил, что процесс отбора и согласования кандидатуры посла очень деликатный, а МИД использует тщательный подход к отбору кандидатов.

Говоря о визите президента Украины на сессию Генеральной ассамблеи ООН, Заяц отметил, что его подготовкой занимается постоянный представитель при ООН Владимир Ельченко.

По его словам, параллельно с этим ведется работа по подготовке визита президента в США.

"Могу заверить, что организация визита осуществляется, несмотря на то, что посол Чалый уже уволен со своей должности", - добавил дипломат, уточнив, что подготовкой занимаются как в аппарате министерства, так и в посольстве в Вашингтоне.

"Посольство в Вашингтоне является одним из многочисленных, там работают профессионалы с огромным опытом. Кроме того, есть люди в аппарате министерства, например, из департамента Америки, а также курирующий замминистра, которые имеют необходимые знания по вопросам двусторонней повестки дня", - рассказал госсекретарь.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, США, ПОСЛЫ, КАНДИДАТУРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]