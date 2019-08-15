CON-SOL Group построит для Минсельхоза Азербайджана пункты стрижки и купания для скота за 4 млн манатов

Министерство сельского хозяйства Азербайджана направит около 4 млн манатов на строительство пунктов стрижки мелкого рогатого скота и установок для купания крупного рогатого скота в регионах страны.

Строительство пунктов предусмотрено в Товузском, Шамкирском, Шекинском, Газахском, Самухском, Исмаиллинском, Имишлинском, Гейгельском, Геранбойском, Бейлаганском, Агстафинском и Агджабединском районах.

Согласно материалам, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, для выполнения этих работ министерство подписало с ООО «CON-SOL Group» 12 контрактов на общую сумму 3 млн 939,201 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков