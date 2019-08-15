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АПК 15.08.2019 11:21

CON-SOL Group построит для Минсельхоза Азербайджана пункты стрижки и купания для скота за 4 млн манатов

Министерство сельского хозяйства Азербайджана направит около 4 млн манатов на строительство пунктов стрижки мелкого рогатого скота и установок для купания крупного рогатого скота в регионах страны.

Строительство пунктов предусмотрено в Товузском, Шамкирском, Шекинском, Газахском, Самухском, Исмаиллинском, Имишлинском, Гейгельском, Геранбойском, Бейлаганском, Агстафинском и Агджабединском районах.

Согласно материалам, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, для выполнения этих работ министерство подписало с ООО «CON-SOL Group» 12 контрактов на общую сумму 3 млн 939,201 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПУНКТЫ, СТРОИТЕЛЬСТВО, КОНТРАКТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]