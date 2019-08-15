AccessBank получил право выдавать ипотечные кредиты из средств АИКГФ

ЗАО «AccessBank» стал банком-агентом Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) по выдаче ипотечных кредитов.
Согласно данным на сайте фонда, общее число банков-агентов по ипотечному кредитованию из средств АИКГФ, достигло 26.
AccessBank действует в Азербайджане с 2002 года и входит в десятку ведущих банков страны. Все акционеры банка – иностранные банки и финансовые институты.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).
До сих пор по линии АИКГФ выдано ипотечных кредитов на общую сумму 1 млрд 324 млн 726,21 тыс. манатов.
Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 150 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.
Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок - до 30 лет. Первичный платеж составляет 10%.
А.Азизов
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