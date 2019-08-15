Экс-президенту Киргизии Атамбаеву предъявлены обвинения в незаконном приобретении земли

Новые обвинения в коррупции предъявлены бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву в связи с приобретением земельного участка в селе Кой-Таш под Бишкеком, сообщил в четверг "Интерфаксу" адвокат бывшего главы государства Сергей Слесарев.

"Я получил от Военной прокуратуры Киргизии два уведомления по одному участку в Кой-Таше (20 км от Бишкека -ИФ). Атамбаеву предъявлены обвинения по той же статье - "коррупция", - сказал Слесарев.

По его словам, Атамбаева обвиняют в том, что он нарушил закон в 2015 году при покупке участка у супруги бывшего мэра Бишкека Албека Ибраимова Айнуры Ибраимовой. "Не могу понять, как гражданско-правовая сделка стала коррупционной", - добавил адвокат.

Слесарев добавил, что ранее Генеральная прокуратура Киргизии уже подавала несколько административных и гражданских исков по участку в Кой-Таше.

Адвокат Атамбаева не исключает, что на этом обвинения против Атамбаева не закончатся.

"Ожидаю еще одно уведомление по незаконным закупкам угля на ТЭЦ Бишкека", - отметил Слесарев.

В минувшую среду Военная прокуратура Киргизии предъявила Атамбаеву обвинения по двум эпизодам - по делу о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и передаче в собственность здания "Форум" в Бишкеке, где расположены штаб-квартира основанной экс-президентом Социал-демократической партии и работает принадлежащий ему телеканал "Апрель".

Атамбаев также является подозреваемым по уголовным делам о событиях 7-8 авуста в селе Кой-Таш, где попытка силового задержания экс-президента переросла в столкновения сторонников бывшего главы Киргизии с сотрудниками правоохранительных органов. Атамбаев также проходит по делу о незаконном освобождении в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева.

7 августа в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека спецназ группы "Альфа" ГКНБ Киргизии предпринял попытку силового задержания Атамбаева, которая переросла в столкновения со сторонниками бывшего главы государства. Один спецназовец умер от огнестрельного ранения в грудь. Шесть сотрудников "Альфы" были взяты в заложники и отпущены на следующий день.

Столкновения продолжились 8 августа при новой попытке спецназа задержать экс-президента. После этого Атамбаев сдался сотрудникам правоохранительных органов Киргизии.

8 августа вечером милиция применила спецсредства для разгона около 1,5 тыс. сторонников Атамбаева, собравшихся в центре Бишкека.

За два дня столкновений сторонников Атамбаева и силовиков в селе Кой-Таш и Бишкеке пострадали 170 человек, 79 из них - сотрудники правоохранительных органов.

Атамбаев решением суда был арестован и помещен в СИЗО ГКНБ до 26 августа. Сообщалось, что он подозревается в совершении нескольких тяжких преступлений, в том числе в организации массовых беспорядков и покушении на убийство. На его имущество был наложен арест.