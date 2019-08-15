AzInTelecom направит более 2 млн манатов на закупку оборудования и на техобслуживание автомобилей

ООО «AzInTelecom» заключило три контракта на общую сумму 2 млн 25 тыс. 998,02 манатов на закупку IPTV- инфраструктуры, станций различного ампеража и на услуги по ремонту и техобслуживанию автотранспортных средств, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.
В частности, AzInTelecom заключил контракт с ООО «Digistol» на поставку IPTV- инфраструктуры. Стоимость договора составляет 530 тыс. 574,02 манат.
С компанией «Rovel Trading» подписан контракт на поставку 1460 аккумуляторов станционного типа различного ампеража. Стоимость контракта – 940,824 тыс. манатов.
Кроме того, с «Шарг Моторс» подписан контракт на ремонт и техобслуживание находящихся в эксплуатации автотранспортных средств и спецтехники. Стоимость контракта - 554,6 тыс. манатов.
ООО "AzInTelecom" создано в июне 2015 года при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана. Компания специализируется на обмене голосового трафика между Азербайджаном и зарубежными странами, сертификации телекоммуникационного оборудования, импортируемого в Азербайджан и в оказании прочих услуг.
Н.Аббасова
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