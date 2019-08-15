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Дальнее зарубежье 15.08.2019 12:28

Премьер Пакистана сравнил ситуацию в Джамму и Кашмире с трагедией Сребреницы

Премьер-министр Пакистана Имран Хан опасается, что ситуация в индийском штате Джамму и Кашмир может иметь сходства с массовыми убийствами мусульман в Сребренице (Босния и Герцеговина) и предупредил международное сообщество о возможных последствиях.

"Станет ли мир молчаливым свидетелем очередной расправы как в Сребренице и этнической чистки мусульман в штате Джамму и Кашмир? Я хочу предупредить международное сообщество, в случае, если этому позволят произойти, серьезные последствия и реакция в мусульманском мире могут повлечь за собой радикальные действия и эскалацию насилия", - написал Хан в четверг в своем Twitter.

Он отметил, что комендантский час в регионе длится уже 12 дней. Кроме того, туда введены дополнительные войска, отряды индуистских националистов. Также в регионе полностью отключена связь.

Имран Хан напомнил о репрессиях в отношении мусульман в 2002 году в штате Гуджарат на западе Индии, которые проводили "индуистские экстремисты". По мнению Имрана Хана, эта ситуация может повториться и в штате Джамму и Кашмир.

Ранее СМИ сообщали, что 4 августа Индия ввела комендантский час в Джамму и Кашмире, а также заблокировала доступ к интернету и телефонной связи. Затем индийские власти отменили особый статус штата и ввели на этой территории прямой контроль со стороны Дели.

Десятки тысяч военных были направлены в административный центр штата город Сринагар и другие населенные пункты.

В ответ пакистанское правительство распорядилось перевести дипломатические отношения с Индией на более низкий уровень и приостановить двустороннюю торговлю. Также власти Пакистана ранее на этой неделе прекратили железнодорожное и автобусное сообщение с Индией

В свою очередь премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что переподчинение штата Джамму и Кашмир центральному правительству в Дели позволит покончить с терроризмом на этой территории. Он напомнил, что "за последние три десятилетия в регионе погибли 42 тыс. человек".

Индийский штат Джамму и Кашмир находится в области Кашмир - эта территория, населенная мусульманским большинством, разделенная между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.

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Тэги: ПАКИСТАН, ПРЕМЬЕР, ДЖАММУ/КАШМИР, ЗАЯВЛЕНИЕ


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