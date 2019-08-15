Экологи в Ереване требуют закрытия Амулсарского золоторудного месторождения

Активисты "Армянского экологического фронта" в четверг в Ереване проводят митинг перед зданием правительства Армении с требованием прекратить эксплуатацию Амулсарского золоторудного месторождения, сообщают местные СМИ.
Экологи пришли на акцию после того, как следствие заявило, что не нашло данных о нанесении вреда окружающей среде в связи с эксплуатацией месторождения под Джермуком.
Накануне руководитель следственной группы по делу об умышленном сокрытии данных эксплуатации Амулсарского месторождения Юра Иванян заявил журналистам, что, по итогам проведенной экспертизы, работа на месторождении не оказывает влияния на термальные источники Джермука.
По словам Иваняна, в ходе следствия не получены данные об умышленном сокрытии информации о вреде окружающей среде в результате эксплуатации месторождения.
Со своей стороны активисты экологической организации на митинге заявили, что экспертиза проводилась впопыхах и ее результаты не отражают реальную картину и не учитывают возможные катастрофические последствия эксплуатации месторождения для курорта и жителей Джермука.
По словам одной из участниц акции, "жители Джермука не намерены отступать и готовы бороться".
Амулсарское месторождение является вторым по величине месторождением золота в Армении. Освоением месторождения занимается британская Lydian Inernational.
Lydian International основана в Великобритании в 2005 году, является единственным акционером армянского ЗАО "Геотим", которое получило поисково-оценочную лицензию на Амулсар в 2006 году. Основными акционерами Lydian являются IFC, Европейский банк реконструкции и развития и Newmont Mining Corporation.
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