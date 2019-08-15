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Дальнее зарубежье 15.08.2019 12:59

Самолет перевозящей сотрудников Минобороны США авиакомпании загорелся в Ирландии

Международный аэропорт "Шаннон" в Ирландии приостановил работу после инцидента с самолетом Boeing 763.

"Работа аэропорта временно остановлена", - говорится в сообщении аэропорта в твиттере.

Все пассажиры и экипаж покинули самолет. Службы аэропорта работают над тем, чтобы убрать самолет и освободить взлетно-посадочную полосу.

По данным издания The Sun, в самолете возле шасси произошло возгорание. Самолет, судя по снимкам, принадлежит американской чартерной авиакомпании Omni Air, занимающейся перевозками сотрудников Министерства обороны США, отмечает газета.

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Тэги: ИРЛАНДИЯ, АЭРОПОРТ, ИНЦИДЕНТ, ОСТАНОВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]