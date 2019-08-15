Самолет перевозящей сотрудников Минобороны США авиакомпании загорелся в Ирландии

Международный аэропорт "Шаннон" в Ирландии приостановил работу после инцидента с самолетом Boeing 763.

"Работа аэропорта временно остановлена", - говорится в сообщении аэропорта в твиттере.

Все пассажиры и экипаж покинули самолет. Службы аэропорта работают над тем, чтобы убрать самолет и освободить взлетно-посадочную полосу.

По данным издания The Sun, в самолете возле шасси произошло возгорание. Самолет, судя по снимкам, принадлежит американской чартерной авиакомпании Omni Air, занимающейся перевозками сотрудников Министерства обороны США, отмечает газета.