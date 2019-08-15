Лидер КНДР и президент России обменялись поздравлениями по случаю годовщины освобождения Кореи от японского колониального правления - СМИ

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин обменялись поздравлениями по случаю 74-й годовщины освобождения Кореи от колониального правления Японии, сообщили северокорейские СМИ.

Согласно сообщениям, в послании Путина Ким Чен Ыну, в частности, говорилось, что " два народа бережно хранят память о подвигах военнослужащих Красной Армии и корейских патриотов, которые вместе сражались за освобождение Кореи от колониального ига".

Отношения между Россией и КНДР носят "дружественный и конструктивный характер", и состоявшийся 25 апреля во Владивостоке саммит это подтверждает, цитируют СМИ послание президента РФ.

Путин выразил уверенность, что "реализация договоренностей, достигнутых на переговорах на высшем уровне, будет способствовать дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества в ряде областей и обеспечению стабильности и безопасности на Корейском полуострове".

Он пожелал Ким Чен Ыну здоровья и успехов, а народу КНДР мира и благополучия.

В свою очередь, северокорейский лидер заявил, что "народ КНДР всегда помнит о благородных интернационалистских подвигах героических офицеров и солдат Красной Армии, которые отдали свои драгоценные жизни за священное дело освобождения Кореи". Он также выразил уверенность, что двусторонние отношения, вступившие на "новую более высокую ступень", будут неуклонно расширяться в ряде областей, в том числе, в политике, экономике и культуре.