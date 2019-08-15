Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США

Второй сельскохозяйственный форум между Азербайджаном и США состоится в ноябре 2019 года в штате Оклахома, сообщает американское посольство в Баку.

«Целью форума является выявить возможности экономического сотрудничества и инвестиций. В его работе примут участие независимые эксперты, предприниматели, а также представители госорганов курирующих сектор сельского хозяйства Азербайджана и США», - отмечается в информации.

На форуме особое внимание будет уделено животноводству и скотоводству, управлению аграрными хозяйствами, вопросам регулирования и продвижения новых видов зерновых и другой продукции.

Оклахома и Азербайджан сотрудничают с 2003 года в рамках программы государственного партнерства США.

Штат Оклахома является самым крупным производителем ржи и вторым по величине производителем говядины в США. Годовые объемы производства сельхозпродукции в штате составляют $7,1 млрд, а экспорт сельскохозяйственной продукции приносит штату $1,9 млрд.

Первый аграрный форум в формате США-Азербайджан состоялся в апреле 2019 года в Чикаго, в нем приняли участие представители 14 азербайджанские и 33 компании штата Иллинойс.

Б.Рустамбеков