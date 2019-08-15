При поддержке МБНП Банк Республика и Innoland запустили новый проект по расширению взаимодействия с финтехами в банковской системе

В последние годы банковский сектор страны добился прогресса в углублении цифровой трансформации. По мере ускорения цифровой трансформации важно расширять внедрение инновационных технологий, укреплять отношения с финтех-стартапами и строить отношения с клиентами в цифровой среде.

Для этого, Банк Республика и Центр Инкубации и Акселерации INNOLAND Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики, при поддержке Палаты по надзору за финансовыми рынками впервые в Азербайджане запускают программу для финтех-стартапов «Open Banking Lab». В проекте, который будет продолжаться 16 недель, стартапы смогут представить свои идеи индивидуально или в команде. Стартапы, которые пройдут начальные отборочные этапы, смогут поучаствовать в инкубационной программе, в которой обучать участников будут известные менторы. Также отличившимся участникам, впервые в Азербайджане со стороны Банка Республика будет предоставлен открытый API-интерфейс для подключения к финансовым услугам в тестовом режиме.

Открытый API (Open API) – это механизм, который дает возможность клиентам банка открывать свои банковские данные внешним сервисам, например, платежным платформам или платформам онлайн-кредитования.С помощью открытого API разработчики смогут создать клиента-ориентированные приложения и сервисы для клиентов банка.

Впервые в стране предоставление в тестовом режиме открытого API-интерфейса для подключения к финансовым услугам в со стороны Банка Республики, при поддержке Палаты по надзору за финансовыми рынками имеет важное значение с точки зрения укрепления сотрудничества между банками и финтех-компаниями, оценки возможностей применения лучших международных практик в нашей стране.

Более подробную информацию о вкладах можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144