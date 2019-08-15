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СНГ 15.08.2019 13:34

Лавров не считает ситуацию на переговорах с Японией по мирному договору тупиковой

Ситуация в переговорном процессе с Японией по мирному договору не является тупиковой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с участниками молодежного форума "Территория смыслов" в Солнечногорске.

"Я не думаю, что ситуация тупиковая. Мы руководствуемся поручениями, которые нам дает президент по итогам своих переговоров с японским премьер-министром. Поручения эти нацеливают нас на продолжение развития отношений с Японией во всех областях", - сказал Лавров в четверг.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, ЯПОНИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]