Лавров не считает ситуацию на переговорах с Японией по мирному договору тупиковой

Ситуация в переговорном процессе с Японией по мирному договору не является тупиковой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с участниками молодежного форума "Территория смыслов" в Солнечногорске.

"Я не думаю, что ситуация тупиковая. Мы руководствуемся поручениями, которые нам дает президент по итогам своих переговоров с японским премьер-министром. Поручения эти нацеливают нас на продолжение развития отношений с Японией во всех областях", - сказал Лавров в четверг.