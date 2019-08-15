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Бизнес и законодательство 15.08.2019 12:47

Азербайджан в январе-июле увеличил импорт продовольствия на 11,5%

Азербайджан в январе-июле 2019 года увеличил импорт продовольствия на 11,5% - до $856 млн 233,43 тыс., сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).

В структуре продовольственного импорта основной объем пришелся на пшеницу – 653,228 тыс. тонн (рост на 9,2%) на $145 млн 789,02 тыс., плодоовощную продукцию - 189,302 тыс. тонн (рост на 8,7%) на сумму $113 млн 60,34 тыс., мясо – 28,804 тыс. тонн (рост на 12,1%) на сумму $43 млн 329,94 тыс., масла растительного и животного происхождения – 94,488 тыс. тонн (спад на 4,3%) на $77 млн 979,06 тыс.

Импорт сливочного масла в Азербайджан в январе-июле 2019 года составил 7 тыс. 482,15 тонн (рост на 2,4%) на $37 млн 304,89 тыс.

В целом, на продовольствие пришлось 10,15% всего импорта в Азербайджан за отчетный период.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПРОДОВОЛЬСТВИЕ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]