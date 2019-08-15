Азербайджан в январе-июле увеличил импорт продовольствия на 11,5%

Азербайджан в январе-июле 2019 года увеличил импорт продовольствия на 11,5% - до $856 млн 233,43 тыс., сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).

В структуре продовольственного импорта основной объем пришелся на пшеницу – 653,228 тыс. тонн (рост на 9,2%) на $145 млн 789,02 тыс., плодоовощную продукцию - 189,302 тыс. тонн (рост на 8,7%) на сумму $113 млн 60,34 тыс., мясо – 28,804 тыс. тонн (рост на 12,1%) на сумму $43 млн 329,94 тыс., масла растительного и животного происхождения – 94,488 тыс. тонн (спад на 4,3%) на $77 млн 979,06 тыс.

Импорт сливочного масла в Азербайджан в январе-июле 2019 года составил 7 тыс. 482,15 тонн (рост на 2,4%) на $37 млн 304,89 тыс.

В целом, на продовольствие пришлось 10,15% всего импорта в Азербайджан за отчетный период.

Н.Аббасова