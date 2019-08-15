Межгосударственный авиационный комитет расшифрует бортовые самописцы аварийно севшего в Московской области самолета "Уральских авиалиний" А321, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"Оба "черных ящика" - речевой и параметрический - не пострадали. Их состояние удовлетворительное. Они находятся на своих местах и подлежат дешифровке", - сказал источник.
По его словам, в ближайшее время их изымут и передадут в МАК.
Как сообщалось, в четверг утром самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" после взлета из аэропорта "Жуковский" столкнулся со стаей птиц и совершил вынужденную посадку в поле недалеко от взлетно-посадочной полосы.
Экипаж самолета А321 выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь.
По данным Минздрава РФ, после аварийной посадки самолета в Подмосковье госпитализированы 23 пассажира из 226, в том числе девять детей.
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