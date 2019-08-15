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СНГ 15.08.2019 14:31

МАК займется расшифровкой "черных ящиков" аварийно севшего в Подмосковье А321

Межгосударственный авиационный комитет расшифрует бортовые самописцы аварийно севшего в Московской области самолета "Уральских авиалиний" А321, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Оба "черных ящика" - речевой и параметрический - не пострадали. Их состояние удовлетворительное. Они находятся на своих местах и подлежат дешифровке", - сказал источник.

По его словам, в ближайшее время их изымут и передадут в МАК.

Как сообщалось, в четверг утром самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" после взлета из аэропорта "Жуковский" столкнулся со стаей птиц и совершил вынужденную посадку в поле недалеко от взлетно-посадочной полосы.

Экипаж самолета А321 выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь.

По данным Минздрава РФ, после аварийной посадки самолета в Подмосковье госпитализированы 23 пассажира из 226, в том числе девять детей.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

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Тэги: РОССИЯ, АВИАПРОИСШЕСТВИЕ, САМОПИСЦЫ, МАК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]