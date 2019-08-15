Межгосударственный авиационный комитет расшифрует бортовые самописцы аварийно севшего в Московской области самолета "Уральских авиалиний" А321, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Оба "черных ящика" - речевой и параметрический - не пострадали. Их состояние удовлетворительное. Они находятся на своих местах и подлежат дешифровке", - сказал источник.

По его словам, в ближайшее время их изымут и передадут в МАК.

Как сообщалось, в четверг утром самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" после взлета из аэропорта "Жуковский" столкнулся со стаей птиц и совершил вынужденную посадку в поле недалеко от взлетно-посадочной полосы.

Экипаж самолета А321 выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь.

По данным Минздрава РФ, после аварийной посадки самолета в Подмосковье госпитализированы 23 пассажира из 226, в том числе девять детей.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).