Власти Белоруссии приняли постановление о росте тарифов на транспортировку нефти, ранее согласованном с РФ

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии приняло постановление об увеличении тарифов на транспортировку нефти по трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" на 3,7% с 1 сентября текущего года.

"С целью частичной компенсации недополученной выручки ОАО "Гомельтранснефть Дружба", постановлением МАРТ от 9 августа N69 предусмотрено увеличение с 1 сентября 2019 года тарифов на транспортировку нефти по участкам магистрального трубопровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба", расположенным на территории Республики Беларусь, на 3,7%", - говорится в сообщении на сайте МАРТ.

По информации министерства, сокращение объемов транспортировки нефти во втором квартале 2019 года в связи отказом ее приема нефтеперерабатывающими заводами Польши, Германии, Чехии и Венгрии из-за повышения концентрации органических хлоридов в российской нефти, привело к сокращению прогнозного объема выручки ОАО "Гомельтранснефть Дружба" на 2019 год. Это "может привести к невыполнению необходимых мероприятий в рамках инвестиционной программы, направленных на обеспечение экологической безопасности и надежности транспортной системы предприятия", отмечается в комментарии МАРТ.

Как сообщалось, 7 августа концерн "Белнефтехим" заявил, что Минск и Москва согласовали повышение тарифа на транспортировку российской нефти по белорусской территории на 3,7% с 1 сентября.

По информации концерна, во время прошедших переговоров стороны достигли принципиальных договоренностей о необходимости обеспечения ОАО "Гомельтранснефть Дружба" объемов выручки в размерах, которые прогнозировались на 2019 год.

"Сегодня ни российская, ни белорусская сторона не могут однозначно определить объемы транспортировки нефти в IV квартале 2019 года, поэтому мы договорились на первом этапе повысить тарифы на 3,7% и вернуться к этому вопросу по итогам работы за год", - отмечали в концерне.

В ведомстве также заявили, что "по итогам работы в 2019 году будет проведен анализ ситуации с прокачкой нефти по белорусской части трубопровода и определен размер дальнейшего изменения тарифов".

По оценке белорусской стороны, в результате нефтяного форс-мажора транзит нефти через Белоруссию в 2019 году может снизиться до уровня 40 млн тонн с запланированных 59,75 млн тонн. В связи с недопоступлением доходов от транзита на сумму $23 млн "Гомельтранснефть Дружба" инициировала увеличение тарифов на транзит нефти с 1 августа на 21,7%. Однако консенсус с ПАО "Транснефть" по такому увеличению тарифа не был найден.

Транзитный поток нефти по системе нефтепроводов "Гомельтранснефть Дружба", достигая ЛПДС "Мозырь", разветвляется - в западном направлении на Польшу и Германию, в южном - на Украину, Венгрию, Словакию, Чехию. По трубопроводам "Полоцктранснефть Дружба" российская нефть поставляется до НПЗ "Нафтан", транзит нефти в направлении стран Балтии не осуществляется с 2006 года.

Концерн "Белнефтехим" 19 апреля сообщил о поставке в Белоруссию по нефтепроводу "Дружба" загрязненной хлорорганикой нефти, 24 апреля загрязненную нефть прекратили принимать Украина, Польша и Германия. Поставки кондиционной нефти в Белоруссию возобновились 4 мая. Транзит нефти на Украину возобновился 24 мая, поставки кондиционной нефти в Польшу через Белоруссию начаты 9 июня.

Всего в нефтепроводах и нефтехранилищах на территории Белоруссии находилось более 1,3 млн тонн загрязненной хлоридами российской нефти. Вытеснение некондиционной нефти с территории Белоруссии в РФ завершено.