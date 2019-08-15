Президент Южной Кореи стремится к объединению с КНДР к столетней годовщине освобождения от правления Японии

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выступает за то, чтобы Южная Корея и КНДР воссоединились к 2045 году, сообщает в четверг агентство "Ренхап".
"Я хотел бы упрочить существующий фундамент, чтобы мы могли успешно провести совместную Олимпиаду Сеул-Пхеньян в 2032 году, и с гордо поднятой головой ступить в мир единой Кореей, достигнув мира и единения к 2045 году, к 100-летней годовщине освобождения", - сказал Мун Чжэ Ин.
Президент Южной Кореи также заявил, что готов к диалогу с Японией по проблемам в отношениях между двумя странами, отметив, что о прошлом надо помнить, но не следует за него "цепляться".
День освобождения, ежегодно отмечается в Южной Корее и КНДР 15 августа. В этот день в 1945 году в Корее было покончено с колониальным правлением Японии, которая капитулировала во Второй мировой войне.
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