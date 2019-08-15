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Дальнее зарубежье 15.08.2019 14:03

Президент Южной Кореи стремится к объединению с КНДР к столетней годовщине освобождения от правления Японии

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выступает за то, чтобы Южная Корея и КНДР воссоединились к 2045 году, сообщает в четверг агентство "Ренхап".

"Я хотел бы упрочить существующий фундамент, чтобы мы могли успешно провести совместную Олимпиаду Сеул-Пхеньян в 2032 году, и с гордо поднятой головой ступить в мир единой Кореей, достигнув мира и единения к 2045 году, к 100-летней годовщине освобождения", - сказал Мун Чжэ Ин.

Президент Южной Кореи также заявил, что готов к диалогу с Японией по проблемам в отношениях между двумя странами, отметив, что о прошлом надо помнить, но не следует за него "цепляться".

День освобождения, ежегодно отмечается в Южной Корее и КНДР 15 августа. В этот день в 1945 году в Корее было покончено с колониальным правлением Японии, которая капитулировала во Второй мировой войне.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, ОБЪЕДИНЕНИЕ, НАДЕЖДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]