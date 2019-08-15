Экспортная пошлина на нефть с 1 сентября понизится на $3,4, до $90,7 за тонну - Минфин РФ

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 сентября 2019 года составит $90,7 за тонну, говорится в материалах на сайте Минфина РФ.

В настоящее время она составляет $94,1 за тонну. Таким образом, пошлина понизится на $3,4.

Средняя цена нефти Urals за период мониторинга с 15 июля по 14 августа составила $61,44109 за баррель, или $448,5 за тонну.

Пошлина на высоковязкую нефть понизится до $9 с $9,4.

Льготная ставка пошлины на нефть Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, останется на нулевом уровне.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла понизится до $27,2 с $28,2 за тонну, на темные - до $90,7 с $94,1.

Пошлина на экспорт товарного бензина уменьшится до $27,2 с $28,2 за тонну, прямогонного (нафта) - до $49,8 с $51,7 за тонну.

Пошлина на сжиженный газ останется нулевой.

Пошлина на кокс понизится до $5,8 с $6,1 за тонну.