Банкиры в Азербайджане смогут получать вознаграждение, не превышающее двукратный размер своей годовой зарплаты

Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджана (MBNP) утвердила новые стандарты корпоративного управления банками, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан» источник на финансовом рынке.

Стандарты включают основные обязанности акционеров и администрации банков в корпоративном управлении, организацию процесса стратегического планирования, управление рисками, структуру и регламент банков, требования к выплате вознаграждений и дивидендов и прочие стандарты.

Согласно новым стандартам, каждый банк обязан определить стратегию развития и подготовить целевое заявление. Проекты стратегии и заявления готовятся правлением банка, которое после утверждения проектов наблюдательным советом, готовит на их основе стратегический план, рассчитанный минимум на три года.

Кроме того, для успешного управления рисками, политика банка должна включать в себя три линии защиты: первая линия должна состоять из тех групп, чья деятельность напрямую создает риски для банка – структурные подразделения, оказывающие услуги клиентам, отвечающие за развитие продуктов и услуг, а также филиалы и отделения банка. Вторая защитная линия должна состоять из структур, непосредственно ответственных за управления обычными, правовыми и комплаенс-рисками, а третья – из внутреннего аудиторского органа и внешних аудиторов.

В то же время новые стандарты определяют требования к выплате вознаграждений и премиальных. Так, общий размер вознаграждений в течение года не должен превышать годовую зарплату и дополнения к ней более чем вдвое. Вознаграждения не выплачиваются в случае, если показатель адекватности и ликвидности капитала банка ухудшаются на 25%. Выплата вознаграждений не должна влиять на устойчивость капитала банка в долгосрочной перспективе.

Вознаграждения выплачиваются раз в год. При этом, выплата 50% вознаграждения, за исключением дивидендов от акций, должна осуществляться поэтапно: равномерно выплачивается в течение следующих трех лет. Данная процедура также может быть отложена, если прибыль банка в текущем году составляет менее 25% прибыли банка в год начисления вознаграждения. Отложенная сумма выплачивается на следующий год, в случае улучшения показателей банка.

А.Мамедов