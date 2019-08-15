Компания Bakcell помогла молодым изобретателям поехать в США

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell совместно с Посольством Соединенных Штатов Америки в Азербайджане помогли азербайджанским школьникам принять участие в «Олимпиаде Гениев» в США.
Так, ученики 9 класса из Гянджи – Расул Алиев и Гусейн Алиев представляли нашу страну в категории «Бизнес» на 9-й «Олимпиаде Гениев», которая прошла в Университете Освего, штат Нью-Йорк. На олимпиаде, школьники продемонстрировали робота «РобоАграр», созданного ими на базе конструктора «LEGO technic». Этот робот, предназначенный преимущественно для фермеров, обладает значительным потенциалом для использования в сельском хозяйстве. Наши юные изобретатели получили почетный диплом с отличием в категории «Бизнес». Отметим, что в олимпиаде приняли участие более 2800 школьников из 79 стран.
Компания Bakcell оказывает непрерывную поддержку развитию и образованию молодежи, а также улучшению среды для развития стартапов в Азербайджане. Компания осуществляет программу инкубации, совместно с центром инкубации и акселерации INNOLAND Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики. Также, С 2014 года, местные стартапы и разработчики, занятые созданием оборудования и программного обеспечения, получают поддержку в воплощении своих идей от центра AppLab компании Bakcell. Эти важные проекты вносят огромный вклад в развитие стартап-экосистемы в стране, и играют значительную роль в формировании культуры стартапов в Азербайджане.
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О компании Bakcell
Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильной связи и мобильного интернета четвертого (4G) поколения.
Услуги 4G от Bakcell уже доступны в более 40 регионах страны, включая Баку и Апшеронский полуостров.
Благодаря более чем 7500 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане. В 2018 году компания Bakcell была признана «Самой Скоростной Мобильной Сетью» в стране. Данная награда, присуждаемая всемирно-известной компанией Ookla, является признанием приверженности Bakcell предоставлению самого высокоскоростного интернета пользователям по всему Азербайджану.
Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).
Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89
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