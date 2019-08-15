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Внешняя политика 15.08.2019 13:06

Эффективное партнерство Баку и Москвы служит стабильности в регионе – I вице-президент Азербайджана

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева выразила благодарность президенту России Владимира Путина за награждение ее «Орденом Дружбы» РФ.

«Сердечно благодарю Вас за высокую оценку моей деятельности в сфере развития дружеских отношений Азербайджана и России и за столь почетную награду Российской Федерации – Орден Дружбы»,- говорится в письме Алиевой Путину, сообщают азербайджанские официальные СМИ.

Первый вице-президент отметила, что отношения между Азербайджаном и РФ охватывают многие сферы и вышли на уровень стратегического партнерства.

«У межгосударственного сотрудничества Азербайджана и России – многовековой фундамент. Азербайджан и Россия строят свои отношения на принципах мира, взаимного уважения и добрососедства. Наша дружба и эффективное партнерство полностью отвечают интересам наших стран и народов, служат миру и стабильности в регионе»,- отмечает Алиева.

Как сообщалось ранее, указом Путина от 9 августа 2019 года Мехрибан Алиева награждена государственной наградой России «Орденом Дружбы» за заслуги в развитии и укреплении российско-азербайджанских отношений.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ВИЦЕ/ПРЕЗИДЕНТ, ПУТИН, БЛАГОДАРНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]