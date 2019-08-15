Эффективное партнерство Баку и Москвы служит стабильности в регионе – I вице-президент Азербайджана

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева выразила благодарность президенту России Владимира Путина за награждение ее «Орденом Дружбы» РФ.

«Сердечно благодарю Вас за высокую оценку моей деятельности в сфере развития дружеских отношений Азербайджана и России и за столь почетную награду Российской Федерации – Орден Дружбы»,- говорится в письме Алиевой Путину, сообщают азербайджанские официальные СМИ.

Первый вице-президент отметила, что отношения между Азербайджаном и РФ охватывают многие сферы и вышли на уровень стратегического партнерства.

«У межгосударственного сотрудничества Азербайджана и России – многовековой фундамент. Азербайджан и Россия строят свои отношения на принципах мира, взаимного уважения и добрососедства. Наша дружба и эффективное партнерство полностью отвечают интересам наших стран и народов, служат миру и стабильности в регионе»,- отмечает Алиева.

Как сообщалось ранее, указом Путина от 9 августа 2019 года Мехрибан Алиева награждена государственной наградой России «Орденом Дружбы» за заслуги в развитии и укреплении российско-азербайджанских отношений.

Ф.Исазаде