Эффективное партнерство Баку и Москвы служит стабильности в регионе – I вице-президент Азербайджана

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева выразила благодарность президенту России Владимира Путина за награждение ее «Орденом Дружбы» РФ.
«Сердечно благодарю Вас за высокую оценку моей деятельности в сфере развития дружеских отношений Азербайджана и России и за столь почетную награду Российской Федерации – Орден Дружбы»,- говорится в письме Алиевой Путину, сообщают азербайджанские официальные СМИ.
Первый вице-президент отметила, что отношения между Азербайджаном и РФ охватывают многие сферы и вышли на уровень стратегического партнерства.
«У межгосударственного сотрудничества Азербайджана и России – многовековой фундамент. Азербайджан и Россия строят свои отношения на принципах мира, взаимного уважения и добрососедства. Наша дружба и эффективное партнерство полностью отвечают интересам наших стран и народов, служат миру и стабильности в регионе»,- отмечает Алиева.
Как сообщалось ранее, указом Путина от 9 августа 2019 года Мехрибан Алиева награждена государственной наградой России «Орденом Дружбы» за заслуги в развитии и укреплении российско-азербайджанских отношений.
Ф.Исазаде
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