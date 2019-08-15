Турции и США предстоит урегулировать разногласия по установлению зоны безопасности в Сирии - Чавушоглу

Анкара и Вашингтон продолжают консультации по установлению зоны безопасности в Сирии на границе с Турцией, утверждает глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Работа продолжается, но остается еще много вопросов, по которым необходима доработка, цитирует министра в четверг Анатолийское агентство новостей.
"Американская тактика затягивания реализации договоренностей с Турцией будет безуспешной на востоке от реки Евфрат в Сирии, - считает глава МИД Турции. - То же самое произошло ранее в сирийском Манбидже, где американцы не выполнили обещаний, данных Анкаре".
В то же время Чавушоглу отметил, что президент США Дональд Трамп пообещал Анкаре, что ширина зоны составит 20 миль (32 км).
Глава внешнеполитического ведомства Турции добавил, что Анкара продолжает настаивать на том, чтобы из этой зоны были также выведены курдские Отряды народной самообороны, которые в Анкаре считают террористическими.
Ранее в Вашингтоне заявляли, что зона безопасности должна занимать не более 10 км, и в ней не должны на постоянной основе присутствовать турецкие войска. В Анкаре в свою очередь считают, что зона безопасности должна уходить на 40 км вглубь территории Сирии.
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