США подали запрос о дальнейшем задержании иранского танкера Grace 1

Министерство юстиции США подало запрос генеральному прокурору Гибралтара о дальнейшем задержании иранского танкера Grace 1, сообщило в четверг гибралтарское телевидение.

Судья Верховного суда Гибралтара Энтони Дадли заявил, что "судно было бы освобождено", если бы запрос США о задержании танкера не поступил за несколько часов до планировавшегося освобождения танкера.

По данным телерадиовещательной компании Гибралтара, вопрос об освобождении танкера отложен до 17:00 (18:00 по Баку) четверга.

О причинах запроса США не сообщается.

Британская телерадиокорпорация BBC в свою очередь сообщила, что власти Гибралтара прекратили разбирательство в отношении экипажа судна.

Ранее СМИ сообщали, что танкер должен был быть освобожден сегодня.

Власти Гибралтара - заморской территории Великобритании - 4 июля задержали танкер Grace 1, команду которого подозревают в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС.