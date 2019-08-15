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Регион 15.08.2019 13:47

США подали запрос о дальнейшем задержании иранского танкера Grace 1

Министерство юстиции США подало запрос генеральному прокурору Гибралтара о дальнейшем задержании иранского танкера Grace 1, сообщило в четверг гибралтарское телевидение.

Судья Верховного суда Гибралтара Энтони Дадли заявил, что "судно было бы освобождено", если бы запрос США о задержании танкера не поступил за несколько часов до планировавшегося освобождения танкера.

По данным телерадиовещательной компании Гибралтара, вопрос об освобождении танкера отложен до 17:00 (18:00 по Баку) четверга.

О причинах запроса США не сообщается.

Британская телерадиокорпорация BBC в свою очередь сообщила, что власти Гибралтара прекратили разбирательство в отношении экипажа судна.

Ранее СМИ сообщали, что танкер должен был быть освобожден сегодня.

Власти Гибралтара - заморской территории Великобритании - 4 июля задержали танкер Grace 1, команду которого подозревают в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС.

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Тэги: США, ГИБРАЛТАР, ТАНКЕР, ЗАПРОС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]