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СНГ 15.08.2019 15:02

Глава МИД Германии скоро совершит визит в Россию - Лавров

Глава МИД ФРГ Хайко Маас прибудет в Россию с визитом в ближайшие дни, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с участниками молодежного форума "Территория смыслов" в Солнечногорске.

"Вот буквально через несколько дней будет министр иностранных дел ФРГ у нас", - сказал Лавров в четверг.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, МИД, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]