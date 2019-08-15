Глава МИД Германии скоро совершит визит в Россию - Лавров

Глава МИД ФРГ Хайко Маас прибудет в Россию с визитом в ближайшие дни, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с участниками молодежного форума "Территория смыслов" в Солнечногорске.

"Вот буквально через несколько дней будет министр иностранных дел ФРГ у нас", - сказал Лавров в четверг.