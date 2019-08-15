Корбин призвал британскую оппозицию вынести вотум недоверия правительству и предотвратить Brexit без сделки

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Британии Джереми Корбин заявил о необходимости предотвратить Brexit без сделки и обратился с этой целью ко всей британской оппозиции с призывом поддержать его намерение вынести вотум недоверия правительству страны.
"Я надеюсь, что вся она (британская оппозиция - ИФ) поддержит вотум недоверия, который я вынесу на рассмотрение. Это гарантирует, что нынешнее правительство не сможет продолжить опрометчивый процесс Brexit без соглашения с ЕС", - приводит его слова британская телерадиокорпорация BBC.
При этом он призвал сформировать правительство под руководством лейбористов, которое сможет предотвратить сценарий "жесткого" Brexit - без соглашения, а также организует общенациональные выборы, на которых жители Великобритании смогут определить свое будущее.
Великобритания готовится выйти из Евросоюза 31 октября 2019 года. В то же время, британский парламент так и не принял сделку о Brexit, согласованную прошлым премьер-министром страны Терезой Мэй с Брюсселем. Нынешний премьер Борис Джонсон готов внести изменения в сделку, чтобы провести ее через парламент, однако Брюссель неоднократно заявлял, что не намерен заново вести переговоры по пунктам, которые не устраивают политиков в Великобритании.
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