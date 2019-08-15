Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8958 RUR   0.0258 GBR   2.0497 TRY   0.3044

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.23 -1.87 Brent 59.48 -1.82

Погода в Баку

  ночь день

Регион 15.08.2019 13:51

Турцию из программы F-35 официально не исключали - глава турецкого МИД

США официально не вывели Турцию из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35, передает в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на главу турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу.

"Турция не была официально исключена из программы F-35", - цитирует агентство слова Чавушоглу.

Он отметил, что компоненты F-35 продолжают производить в Турции.

Министр добавил, что вопрос с F-35 может быть урегулирован "путем взаимопонимания" между сторонами.

Ранее Вашингтон неоднократно грозил Анкаре санкциями за контракт на поставку российских зенитных ракетных систем С-400. США также исключили Турцию из программы создания F-35 из-за поставок Турции С-400.

Тем не менее, в июле турецкие военные сообщили, что первый этап поставок из РФ С-400 завершен. Власти Турции заявляли, что Анкара намерена завершить развертывание С-400 к апрелю 2020 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, США, F/35, СТАТУС


Похожие новости


Турции и США предстоит урегулировать разногласия по установлению зоны безопасности в Сирии - Чавушоглу Анкара не позволит США помешать подготовке операции в Сирии восточнее Евфрата - глава МИД Турции США будут противостоять одностороннему вторжению Турции в Сирию - глава Пентагона Трамп не собирается вводить санкции против Турции за С-400 - Чавушоглу Вашингтон сожалеет по поводу российско-турецкой сделки по С-400 - Помпео Советник Эрдогана в разговоре с Болтоном выразил беспокойство из-за исключения Турции из программы F-35

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]