Турцию из программы F-35 официально не исключали - глава турецкого МИД

США официально не вывели Турцию из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35, передает в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на главу турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу.

"Турция не была официально исключена из программы F-35", - цитирует агентство слова Чавушоглу.

Он отметил, что компоненты F-35 продолжают производить в Турции.

Министр добавил, что вопрос с F-35 может быть урегулирован "путем взаимопонимания" между сторонами.

Ранее Вашингтон неоднократно грозил Анкаре санкциями за контракт на поставку российских зенитных ракетных систем С-400. США также исключили Турцию из программы создания F-35 из-за поставок Турции С-400.

Тем не менее, в июле турецкие военные сообщили, что первый этап поставок из РФ С-400 завершен. Власти Турции заявляли, что Анкара намерена завершить развертывание С-400 к апрелю 2020 года.