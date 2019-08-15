Пять человек получили ранения в результате мощного тайфуна "Кроса", обрушившегося на Японию, сообщают местные СМИ.
Пять человек пострадали в префектурах Миэ, Эхимэ, Оита и Миядзаки, а эвакуация на фоне предупреждений о возможных оползнях и наводнениях произошла в Коти и 14 других префектурах Японии.
Всего власти выдали рекомендации по эвакуации для почти 580 тыс. жителей.
По данным метеорологического агентства Японии, тайфун "Кроса", пришедший с юго-запада на побережье Японии, угрожает затоплением и оползнями 280 тыс. жилищ на островах Сикоку и Кюсю.
Общее количество осадков за сутки может превысить 1 тыс. мм. Метеослужба Японии подняла уровень угрозы до четвертого из пяти возможных.
"Учитывая прогнозы рекордных дождей и сильных ветров, мы хотели бы попросить людей в пострадавших районах избегать выхода на улицу, если они могут, и сделать ранние приготовления к эвакуации, если это необходимо, в соответствии с указаниями местных властей", - сказал на пресс-конференции генсек кабинета министров Есихидэ Суга.
Уже отменены более 720 внутренних рейсов. В основном это рейсы, соединяющие столичный аэропорт Ханеда и запад страны.
Представители авиакомпаний заявляют, что число отмененных полетов может расти в зависимости от движения тайфуна, и призывают путешественников проверять последнюю информацию о своих рейсах.
Также нарушено движение поездов, в основном в западной части Японии.
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