Китай пообещал принять меры в случае введения пошлин Вашингтоном

Власти Китая назвали решение США ввести дополнительные пошлины на импорт китайских товаров нарушением договоренностей между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.
Как говорится в сообщении Комитета Госсовета КНР по таможенным тарифам, "Китаю придется принять необходимые контрмеры". В сообщении не уточняется, о каких именно мерах идет речь.
Как сообщалось, в начале августа Трамп пообещал ввести 10%-ную пошлину на импортируемые китайские товары общим объемом $300 млрд в год с 1 сентября. Позднее Торговое представительство США отложило введение пошлины на ряд товаров, включая сотовые телефоны и ноутбуки, до 15 декабря.
Пока власти КНР ответили на это приостановкой закупок сельскохозяйственной продукции в США, а также позволили юаню опуститься в паре с долларом до минимума за 11 лет. Также представители двух стран провели телефонные переговоры и договорились созвониться снова на следующей неделе.
Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, Пекин по-прежнему намерен направить свою делегацию в Вашингтон для проведения нового раунда торговых переговоров в сентябре, как было обговорено ранее.
ГПС Азербайджана продемонстрировала взятые на вооружение снайперские винтовки США, Великобритании и других европейских стран
Вопрос Джамму и Кашмира должен решаться в рамках норм международного права, заявляют в Баку
Глава МИД ФРГ Маас подтвердит в Москве поддержку проекту "Северный поток - 2", ожидает немецкий политолог
Потребительские цены на бензин в РФ стабильны вторую неделю подряд - Росстат
Виноделы Грузии ожидают падения спроса на виноград из-за возможных проблем с экспортом вина в РФ
В британской полиции заявляют об обнаружении следов "Новичка" в крови у еще одного полицейского
Фестиваль плова пройдет 17 августа в Москве на ВДНХ
CEO компаний США получают в 278 раз больше среднестатистических сотрудников - исследование
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
«ICODS Hilmer» стал партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Компания Bakcell помогла молодым изобретателям поехать в США
При поддержке МБНП Банк Республика и Innoland запустили новый проект по расширению взаимодействия с финтехами в банковской системе
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США
В Киеве официально анонсировали визит Нетаньяху
В Хельсинки сообщают о визите президента РФ в Финляндию 21 августа