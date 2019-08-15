Китай пообещал принять меры в случае введения пошлин Вашингтоном

Власти Китая назвали решение США ввести дополнительные пошлины на импорт китайских товаров нарушением договоренностей между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.

Как говорится в сообщении Комитета Госсовета КНР по таможенным тарифам, "Китаю придется принять необходимые контрмеры". В сообщении не уточняется, о каких именно мерах идет речь.

Как сообщалось, в начале августа Трамп пообещал ввести 10%-ную пошлину на импортируемые китайские товары общим объемом $300 млрд в год с 1 сентября. Позднее Торговое представительство США отложило введение пошлины на ряд товаров, включая сотовые телефоны и ноутбуки, до 15 декабря.

Пока власти КНР ответили на это приостановкой закупок сельскохозяйственной продукции в США, а также позволили юаню опуститься в паре с долларом до минимума за 11 лет. Также представители двух стран провели телефонные переговоры и договорились созвониться снова на следующей неделе.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, Пекин по-прежнему намерен направить свою делегацию в Вашингтон для проведения нового раунда торговых переговоров в сентябре, как было обговорено ранее.