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СНГ 15.08.2019 14:13

55 человек обратились к медикам после ЧП с самолетом в Подмосковье, шесть госпитализированы

За медицинской помощью в результате аварийной посадки самолёта "Уральских авиалиний" в поле рядом с Жуковским обратились 55 человек, сообщили "Интерфаксу" в ГУ МЧС по Московской области.

"За медицинской помощью обратились 55 пассажиров самолета, из них 17 детей. Госпитализированы 6 человек", - сообщили в ведомстве.

Там добавили, что в аэропорту работают психологи ГУ МЧС России по Подмосковью и Центр экстренной помощи.

203 пассажира находятся в зале ожидания аэропорта, обеспечены бесплатным питанием.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МЧС, САМОЛЕТ, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]