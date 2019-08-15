55 человек обратились к медикам после ЧП с самолетом в Подмосковье, шесть госпитализированы

За медицинской помощью в результате аварийной посадки самолёта "Уральских авиалиний" в поле рядом с Жуковским обратились 55 человек, сообщили "Интерфаксу" в ГУ МЧС по Московской области.

"За медицинской помощью обратились 55 пассажиров самолета, из них 17 детей. Госпитализированы 6 человек", - сообщили в ведомстве.

Там добавили, что в аэропорту работают психологи ГУ МЧС России по Подмосковью и Центр экстренной помощи.

203 пассажира находятся в зале ожидания аэропорта, обеспечены бесплатным питанием.