Президент Литвы сожалеет о решении Латвии покупать электроэнергию на Белорусской АЭС

Президент Литвы Гитанас Науседа высказал сожаление о решении Латвии покупать электроэнергию у строящейся в Белоруссии Островецкой АЭС.

"Решение латышей - это политическое решение. Насколько я знаю, с министерством энергетики Литвы были проведены консультации, но решение было принято до окончания консультаций, о чём приходится только сожалеть", - заявил президент Литвы журналистам в Берлине.

Он отметил, что данный шаг Риги не был неожиданным.

Науседа признал, что надеяться экономическими мерами остановить

проект АЭС было наивно, а "поезд далеко ушёл", но подчеркнул, что "не стоит поощрять развитие этого неустойчивого и небезопасного проекта"

Он добавил, что ответственность за это должны взять на себя бывшие

власти Литвы.

"Остановить одними экономическими рычагами электростанцию, которая построена уже на 90%, пожалуй, было несколько наивно", - сказал глава государства.

По его мнению, "останавливать надо было в 2011-2012 годах, когда мы подписывали коммюнике о сотрудничестве с Белоруссией в сфере атомной энергетики".

Правительство Латвии заявило в среду, что будет закупать электроэнергию непосредственно у Белоруссии, в то время как Литва введёт блокаду на импорт электроэнергии.

Литва ранее надеялась, что бойкот импорта электроэнергии может

остановить строительство Белоруссией АЭС в Островце, но другие страны

региона и учреждения Европейского союза (ЕС) не поддержали эту инициативу.

Правительство Латвии объявило, что как только Литва прекратит торговлю электроэнергией с Белоруссией, торговля электроэнергией пойдёт через латвийскую границу.

Правительство Литвы утверждает, Островецкая АЭС, которая находится в 50 километрах от Вильнюса, строится без соблюдения стандартов безопасности и экологии. Минск эти обвинения категорически отвергает.