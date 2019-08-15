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Финансы 15.08.2019 14:19

MBNP и VISA обсудили внедрение токенизации в Азербайджане

Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджана (MBNP) совместно с международной платежной организацией VISA провели в Баку семинар на тему расширения и совершенствования услуг безналичных платежей в стране, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в MBNP.

"Семинар, проведенный с целью совершенствования знаний банковских специалистов и освоения передовых технологий в сфере безналичных платежей, был посвящен применению впервые в Азербайджане услуги токенизации. На семинаре были обсуждены преимущества токенизации, позволяющей осуществлять безналичные платежи без наличия POS-терминалов", - отметили в Палате.

Как сообщалось ранее, VISA планировала летом внедрить в Азербайджане технологию токенизации – шифрования карточных данных пользователя. Данная технология заключается в том, что в момент совершения операции по карте все данные карты шифруются. Это позволит значительно облегчить безопасность транзакций.

В будущем токенизация также позволит привязывать карточки к мобильным телефонам пользователей, что сделает ненужным физическое наличие карточки.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: MBNP, VISA, ТОКЕНИЗАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]