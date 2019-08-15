MBNP и VISA обсудили внедрение токенизации в Азербайджане

Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджана (MBNP) совместно с международной платежной организацией VISA провели в Баку семинар на тему расширения и совершенствования услуг безналичных платежей в стране, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в MBNP.

"Семинар, проведенный с целью совершенствования знаний банковских специалистов и освоения передовых технологий в сфере безналичных платежей, был посвящен применению впервые в Азербайджане услуги токенизации. На семинаре были обсуждены преимущества токенизации, позволяющей осуществлять безналичные платежи без наличия POS-терминалов", - отметили в Палате.

Как сообщалось ранее, VISA планировала летом внедрить в Азербайджане технологию токенизации – шифрования карточных данных пользователя. Данная технология заключается в том, что в момент совершения операции по карте все данные карты шифруются. Это позволит значительно облегчить безопасность транзакций.

В будущем токенизация также позволит привязывать карточки к мобильным телефонам пользователей, что сделает ненужным физическое наличие карточки.

А.Мамедов