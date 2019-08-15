MBNP и VISA обсудили внедрение токенизации в Азербайджане

Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджана (MBNP) совместно с международной платежной организацией VISA провели в Баку семинар на тему расширения и совершенствования услуг безналичных платежей в стране, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в MBNP.
"Семинар, проведенный с целью совершенствования знаний банковских специалистов и освоения передовых технологий в сфере безналичных платежей, был посвящен применению впервые в Азербайджане услуги токенизации. На семинаре были обсуждены преимущества токенизации, позволяющей осуществлять безналичные платежи без наличия POS-терминалов", - отметили в Палате.
Как сообщалось ранее, VISA планировала летом внедрить в Азербайджане технологию токенизации – шифрования карточных данных пользователя. Данная технология заключается в том, что в момент совершения операции по карте все данные карты шифруются. Это позволит значительно облегчить безопасность транзакций.
В будущем токенизация также позволит привязывать карточки к мобильным телефонам пользователей, что сделает ненужным физическое наличие карточки.
А.Мамедов
Эффективное партнерство Баку и Москвы служит стабильности в регионе – I вице-президент Азербайджана
Российские военные вузы примут на учебу еще более 70 военнослужащих Азербайджана - первый замглавы Минобороны РФ Цаликов
Посольство Азербайджана в Москве направило ноту МИД РФ в связи с высказываниями армянского посла на форуме в Пятигорске
Стрелявший в полицейских в Филадельфии задержан
Азербайджанские моряки впервые победили в Кубке моря
"Ливерпуль" обыграл "Челси" и стал четырехкратным обладателем Суперкубка УЕФА
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
МАК займется расшифровкой "черных ящиков" аварийно севшего в Подмосковье А321
Турции и США предстоит урегулировать разногласия по установлению зоны безопасности в Сирии - Чавушоглу
55 человек обратились к медикам после ЧП с самолетом в Подмосковье, шесть госпитализированы
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
«ICODS Hilmer» стал партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Компания Bakcell помогла молодым изобретателям поехать в США
При поддержке МБНП Банк Республика и Innoland запустили новый проект по расширению взаимодействия с финтехами в банковской системе
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США
В Киеве официально анонсировали визит Нетаньяху
В Хельсинки сообщают о визите президента РФ в Финляндию 21 августа