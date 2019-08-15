«ICODS Hilmer» стал партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019

Компания “ICODS Hilmer”, авторизованный дистрибьютер крупных компаний Германии -производителей оборудования для сельского хозяйства и пищевой промышленности, стала партнером 9-го Международного Caspian Energy Forum Baku – 2019. Международный Caspian Energy Forum, который состоится 19 сентября в Баку, посвящен 25-летнему юбилею подписания Контракта Века и 20-летнему юбилею журнала Caspian Energy,. Об этом сообщил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев.
“ICODS Hilmer” приступила в 2018 году к сотрудничеству с Caspian European Club, объединяющего в своих рядах 5000 компаний и организаций из 70-ти стран мира, и мы очень рады открывающимся возможностям для нашего тесного партнерства в ближайшем будущем, сказал Тельман Алиев.
Директор “ICODS Hilmer” Елена Хильмер считает важным и перспективным налаживание партнерства в рамках 9-го Международного Caspian Energy Forum-2019. По ее словам, компания намерена поддерживать и далее сотрудничество с Caspian European Club и поддерживать знаковые события регионального масштаба.
В работе Caspian Energy Forum Baku – 2019 примут участие более 1500 делегатов из 50 стран. Среди них - руководители государственных структур, министерств, государственных комитетов, государственных агентств, государственных служб, а также главы государственных и транснациональных компаний, международных финансовых институтов, ведущих аналитических центров, инвестиционных компаний и рейтинговых агентств стран Каспийско-Черноморского и Балтийского регионов, а также представители дипломатических и международных миссий, аккредитованных в Азербайджане.
Caspian Energy Forum Baku – 2019 будет состоять из трех сессий. Первая сессия будет посвящена теме развития нефтегазового сектора, промышленности и реализации инфраструктурных проектов в Азербайджане. Вторая сессия затронет вопросы развития финансового сектора, будет подробно рассказано о возможности инвестировании в Азербайджане, особое место во второй сессии уделено развитию малого и среднего бизнеса. В третьей сессии будет дан подробный отчет об успешной реализации ИКТ проектов, развитию агропромышленного комплекса и туристического потенциала Азербайджана. На форуме пройдут пленарные тематические сессии и предусмотрены дополнительные возможности для работы и общения участников в ходе кофе-брейков, делового обеда.
Также партнерами 9-го Международного Caspian Energy Forum Baku – 2019 являются ООО «Azpetrol ltd», ООО «AzerTelecom» и ООО «AzeriСard» .
Регистрация для участия на форуме: http://caspianenergyforum.com
О компании: ICODS Hilmer GMBH c 2008 года является официальным импортером немецкой компании GEA Farm Teсhnologies, считающейся одним из мировых лидеров в развитии и внедрении инновационных технологий в животноводстве и перерабатывающей промышленности. В Азербайджане компания ICODS внесла большой вклад в развитие агропромышленного комплекса, до 2019 года спроектировала, оснастила оборудованием и внедрила новейшие европейские технологии в 7 крупных животноводческих фермах. Компания с 2019 г. предлагает продукцию несколько других брэндов заводов-производителей сельскохозяйственной техники и оборудования Германии и Австрии, таких, как производителя полной линейки прицепной сельскохозяйственной техники для почвообработки и кормопроизводства Pöttinger, энергосредств Weidemann , биогазовых установок Ecogas. В офисе GEA/ICODS в Баку регулярно проводятся консультации и семинары по внедрению инноваций в сельском хозяйстве, по расширению и реконструкции ферм, а также созданию новых ферм «под ключ», повышению эффективности кормопроизводства, производства молока и мяса, в т.ч. с немецким финансированием.
Caspian European Club объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 70 стран мира, был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе и при активном участии Caspian Energy International Media Group. Основателем и первым Председателем Caspian European Club является Его Превосходительство Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Эффективное партнерство Баку и Москвы служит стабильности в регионе – I вице-президент Азербайджана
Российские военные вузы примут на учебу еще более 70 военнослужащих Азербайджана - первый замглавы Минобороны РФ Цаликов
Посольство Азербайджана в Москве направило ноту МИД РФ в связи с высказываниями армянского посла на форуме в Пятигорске
Хазар-Лада увеличила в I полугодии чистую прибыль в 2,2 раза
Население Азербайджана в январе-июле увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 2,9%
Стрелявший в полицейских в Филадельфии задержан
Азербайджанские моряки впервые победили в Кубке моря
"Ливерпуль" обыграл "Челси" и стал четырехкратным обладателем Суперкубка УЕФА
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
МАК займется расшифровкой "черных ящиков" аварийно севшего в Подмосковье А321
Турции и США предстоит урегулировать разногласия по установлению зоны безопасности в Сирии - Чавушоглу
55 человек обратились к медикам после ЧП с самолетом в Подмосковье, шесть госпитализированы
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США
В Киеве официально анонсировали визит Нетаньяху
В Хельсинки сообщают о визите президента РФ в Финляндию 21 августа