«ICODS Hilmer» стал партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019

Компания “ICODS Hilmer”, авторизованный дистрибьютер крупных компаний Германии -производителей оборудования для сельского хозяйства и пищевой промышленности, стала партнером 9-го Международного Caspian Energy Forum Baku – 2019. Международный Caspian Energy Forum, который состоится 19 сентября в Баку, посвящен 25-летнему юбилею подписания Контракта Века и 20-летнему юбилею журнала Caspian Energy,. Об этом сообщил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев.

“ICODS Hilmer” приступила в 2018 году к сотрудничеству с Caspian European Club, объединяющего в своих рядах 5000 компаний и организаций из 70-ти стран мира, и мы очень рады открывающимся возможностям для нашего тесного партнерства в ближайшем будущем, сказал Тельман Алиев.

Директор “ICODS Hilmer” Елена Хильмер считает важным и перспективным налаживание партнерства в рамках 9-го Международного Caspian Energy Forum-2019. По ее словам, компания намерена поддерживать и далее сотрудничество с Caspian European Club и поддерживать знаковые события регионального масштаба.

В работе Caspian Energy Forum Baku – 2019 примут участие более 1500 делегатов из 50 стран. Среди них - руководители государственных структур, министерств, государственных комитетов, государственных агентств, государственных служб, а также главы государственных и транснациональных компаний, международных финансовых институтов, ведущих аналитических центров, инвестиционных компаний и рейтинговых агентств стран Каспийско-Черноморского и Балтийского регионов, а также представители дипломатических и международных миссий, аккредитованных в Азербайджане.

Caspian Energy Forum Baku – 2019 будет состоять из трех сессий. Первая сессия будет посвящена теме развития нефтегазового сектора, промышленности и реализации инфраструктурных проектов в Азербайджане. Вторая сессия затронет вопросы развития финансового сектора, будет подробно рассказано о возможности инвестировании в Азербайджане, особое место во второй сессии уделено развитию малого и среднего бизнеса. В третьей сессии будет дан подробный отчет об успешной реализации ИКТ проектов, развитию агропромышленного комплекса и туристического потенциала Азербайджана. На форуме пройдут пленарные тематические сессии и предусмотрены дополнительные возможности для работы и общения участников в ходе кофе-брейков, делового обеда.

Также партнерами 9-го Международного Caspian Energy Forum Baku – 2019 являются ООО «Azpetrol ltd», ООО «AzerTelecom» и ООО «AzeriСard» .

Регистрация для участия на форуме: http://caspianenergyforum.com

О компании: ICODS Hilmer GMBH c 2008 года является официальным импортером немецкой компании GEA Farm Teсhnologies, считающейся одним из мировых лидеров в развитии и внедрении инновационных технологий в животноводстве и перерабатывающей промышленности. В Азербайджане компания ICODS внесла большой вклад в развитие агропромышленного комплекса, до 2019 года спроектировала, оснастила оборудованием и внедрила новейшие европейские технологии в 7 крупных животноводческих фермах. Компания с 2019 г. предлагает продукцию несколько других брэндов заводов-производителей сельскохозяйственной техники и оборудования Германии и Австрии, таких, как производителя полной линейки прицепной сельскохозяйственной техники для почвообработки и кормопроизводства Pöttinger, энергосредств Weidemann , биогазовых установок Ecogas. В офисе GEA/ICODS в Баку регулярно проводятся консультации и семинары по внедрению инноваций в сельском хозяйстве, по расширению и реконструкции ферм, а также созданию новых ферм «под ключ», повышению эффективности кормопроизводства, производства молока и мяса, в т.ч. с немецким финансированием.

Caspian European Club объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 70 стран мира, был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе и при активном участии Caspian Energy International Media Group. Основателем и первым Председателем Caspian European Club является Его Превосходительство Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.