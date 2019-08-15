Население Азербайджана в январе-июле увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 2,9%

Население Азербайджана приобрело в январе-июле 2019 года в объектах розничной торговли потребительских товаров на сумму 21 млрд 108,3 млн манатов, что на 2,9% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Согласно данным Госкомстата, за отчетный период расходы населения на приобретение продовольственных товаров, напитков и табачной продукции составили 10 млрд 586,3 млн манатов (рост по сравнению с январем-июлем 2018г на 2,5%), непродовольственных товаров – 9 млрд 522 млн манатов (рост на 3,2%).

По данным комитета, за январь-июль 45,4% расходов потребителей в сети розничной торговли пришлось на продовольственные продукты, 4,8% - напитки и табачные изделия, 17,9% - на текстильную продукцию, одежду и обувь, 6% - электроприборы и мебель, 5,5% - автомобильное топливо, 1,3% - фармацевтическую и медицинскую продукцию, 0,8% - компьютерное, телекоммуникационное и печатное оборудование, 18,3% - прочую непродовольственную продукцию.

Расходы на душу населения на покупку продовольственных товаров, напитков и табачных изделий в январе-июле 2019 года составили 153 манат, на покупку непродовольственных товаров – 152,1 манат.

Н.Аббасова