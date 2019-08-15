Путин обсудил с эмиром Катара вопросы безопасности в регионе Персидского залива

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, сообщила в четверг пресс-служба Кремля.
"Обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-катарского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также проблематика обеспечения стабильности и безопасности в регионе Персидского залива", - говорится в сообщении.
Рассмотрен также график двусторонних контактов.
Разговор состоялся по инициативе катарской стороны, отмечают в пресс-службе.
ГПС Азербайджана продемонстрировала взятые на вооружение снайперские винтовки США, Великобритании и других европейских стран
Вопрос Джамму и Кашмира должен решаться в рамках норм международного права, заявляют в Баку
Глава МИД ФРГ Маас подтвердит в Москве поддержку проекту "Северный поток - 2", ожидает немецкий политолог
Потребительские цены на бензин в РФ стабильны вторую неделю подряд - Росстат
Виноделы Грузии ожидают падения спроса на виноград из-за возможных проблем с экспортом вина в РФ
В британской полиции заявляют об обнаружении следов "Новичка" в крови у еще одного полицейского
Фестиваль плова пройдет 17 августа в Москве на ВДНХ
CEO компаний США получают в 278 раз больше среднестатистических сотрудников - исследование
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
«ICODS Hilmer» стал партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Компания Bakcell помогла молодым изобретателям поехать в США
При поддержке МБНП Банк Республика и Innoland запустили новый проект по расширению взаимодействия с финтехами в банковской системе
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США
В Киеве официально анонсировали визит Нетаньяху
В Хельсинки сообщают о визите президента РФ в Финляндию 21 августа