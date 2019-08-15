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СНГ 15.08.2019 15:36

Путин обсудил с эмиром Катара вопросы безопасности в регионе Персидского залива

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

"Обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-катарского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также проблематика обеспечения стабильности и безопасности в регионе Персидского залива", - говорится в сообщении.

Рассмотрен также график двусторонних контактов.

Разговор состоялся по инициативе катарской стороны, отмечают в пресс-службе.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КАТАР, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]