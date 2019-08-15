Путин обсудил с эмиром Катара вопросы безопасности в регионе Персидского залива

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

"Обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-катарского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также проблематика обеспечения стабильности и безопасности в регионе Персидского залива", - говорится в сообщении.

Рассмотрен также график двусторонних контактов.

Разговор состоялся по инициативе катарской стороны, отмечают в пресс-службе.