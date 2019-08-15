Россия и Армения направили в Сирию 140 тонн гуманитарной помощи - глава армянского МЧС

Российско-армянский гуманитарный центр направил в Сирию груз помощи общим весом более 140 тонн, гуманитарная помощь будет доставлена 22 августа сотрудникам сирийского Красного Полумесяца для распределения между нуждающимися, сообщил в четверг на заседании правительства министр по чрезвычайным ситуациям Армении Феликс Цолакян.

"Гуманитарная помощь, в общей сложности 140 тонн, отправленная в Сирию Российско-армянским гуманитарным центром, будет доставлена на место 22 августа. Там она будет передана представительству Красного Полумесяца Сирии, после чего начнется распределение помощи", - сказал министр.

По его словам, 13 августа в Сирию была отправлена партия гуманитарной помощи, включающая в себя 52,5 тонн мясных консервов, 35 тонн рыбных консервов, 40 тонн сахарного песка, а также сухие пайки общим весом около 14,5 тонн.