Россия и Армения направили в Сирию 140 тонн гуманитарной помощи - глава армянского МЧС

Российско-армянский гуманитарный центр направил в Сирию груз помощи общим весом более 140 тонн, гуманитарная помощь будет доставлена 22 августа сотрудникам сирийского Красного Полумесяца для распределения между нуждающимися, сообщил в четверг на заседании правительства министр по чрезвычайным ситуациям Армении Феликс Цолакян.
"Гуманитарная помощь, в общей сложности 140 тонн, отправленная в Сирию Российско-армянским гуманитарным центром, будет доставлена на место 22 августа. Там она будет передана представительству Красного Полумесяца Сирии, после чего начнется распределение помощи", - сказал министр.
По его словам, 13 августа в Сирию была отправлена партия гуманитарной помощи, включающая в себя 52,5 тонн мясных консервов, 35 тонн рыбных консервов, 40 тонн сахарного песка, а также сухие пайки общим весом около 14,5 тонн.
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