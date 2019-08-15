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Регион 15.08.2019 16:17

Россия и Армения направили в Сирию 140 тонн гуманитарной помощи - глава армянского МЧС

Российско-армянский гуманитарный центр направил в Сирию груз помощи общим весом более 140 тонн, гуманитарная помощь будет доставлена 22 августа сотрудникам сирийского Красного Полумесяца для распределения между нуждающимися, сообщил в четверг на заседании правительства министр по чрезвычайным ситуациям Армении Феликс Цолакян.

"Гуманитарная помощь, в общей сложности 140 тонн, отправленная в Сирию Российско-армянским гуманитарным центром, будет доставлена на место 22 августа. Там она будет передана представительству Красного Полумесяца Сирии, после чего начнется распределение помощи", - сказал министр.

По его словам, 13 августа в Сирию была отправлена партия гуманитарной помощи, включающая в себя 52,5 тонн мясных консервов, 35 тонн рыбных консервов, 40 тонн сахарного песка, а также сухие пайки общим весом около 14,5 тонн.

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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, СИРИЯ, ГУМПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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