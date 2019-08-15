Президент РФ Владимир Путин наложил резолюцию "Согласен" на письмо Совета безопасности с отрицательной позицией по выделению частот 3,4-3,8 ГГц для развития 5G в России, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.

Полоса 3,4-3,8 ГГц является наилучшим диапазоном частот для 5G. Этот так называемый "золотой диапазон" занят большим количеством других пользователей, в основном спецслужбами, и достаточной ширины свободной полосы частот для того, чтобы каждому игроку отдельно разворачивать сети, в нем пока найти не удается.

О том, что Совбез не поддерживает расчистку диапазона 3,4-3,8 ГГц для развития 5G, в начале июня сообщал РБК со ссылкой на двух федеральных чиновников. Авторы письма, как сообщало тогда издание, посчитали, что этот диапазон невозможно использовать совместно - для развития 5G и для нужд ведомств, использующих эти частоты сейчас.

Тогда представитель Совбеза опровергал изданию существование такого письма. В отношении резолюции президента представитель СБ отказался от комментариев.

Как сообщалось, вице-премьеры РФ Максим Акимов и Юрий Борисов (курирует вопросы ОПК) договорились о формировании рабочей группы по вопросам создания сети 5G, в которую войдут представители Минкомсвязи, Минобороны РФ, ФСО и других силовых ведомств. Акимов говорил журналистам, что чиновники договорились о создании рабочей группы из сотрудников ведомств - Минобороны, ФСО, ФСБ, "Роскосмоса" и Минкомсвязи, с возможностью привлечения операторов для работы по пилотным зонам, чтобы посмотреть, где в сегменте 3,4-3,8 ГГц возможно поработать. Он отмечал также, что силовые структуры готовы организационно помогать в вопросах развития 5G и "являются большими поборниками в развитии сетей связи пятого поколения, вовсе не противниками".

Путина Акимов просил дать поручения по конверсии частотного спектра для развития 5G в стране еще в апреле.

От того, насколько быстро удастся договориться по расчистке спектра, зависит скорость внедрения 5G в РФ. Сеть 5G необходима для развертывания промышленного интернета, включая такие направления как "умный город", "интернет вещей", беспилотный транспорт и др.